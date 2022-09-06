Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в «Локомотив»

«Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что [тренер Марвин] Комппер ушел», — отказался специалист. Он подчеркнул, что не видит идеи в проекте команды. Также Семин отметил, что уровень футболистов «железнодорожников» падает с каждым сезоном, что удручает его.