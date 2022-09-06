Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
Челси
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д
Копенгаген
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Шахтер
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Маккаби Хайфа
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в «Локомотив»

Российский тренер Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в московский «Локомотив». Его слова приводит «Чемпионат.com».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что [тренер Марвин] Комппер ушел», — отказался специалист. Он подчеркнул, что не видит идеи в проекте команды. Также Семин отметил, что уровень футболистов «железнодорожников» падает с каждым сезоном, что удручает его.

После восьми матчей Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр, который начал работу в команде в июне этого года.

Семин не работал тренером с мая 2021-го. Руководя «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.

 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь