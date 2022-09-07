Перекладывание без ответственности: у «Локомотива» мало очков и тренеров

Неудачный старт в чемпионате России привел к первой отставке в штабе московского «Локомотива». Клуб уволил немецкого тренера Марвина Комппера. Именно он, не имея статуса главного тренера, де-факто готовил команду к матчам после ухода Маркуса Гисдоля в марте этого года. Кроме того, в футбольных кругах обсуждается и возможность скорого увольнения спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна. Его место якобы может занять бывший защитник команды Борис Ротенберг-младший. Какие процессы происходят в руководстве «Локомотива» и кто будет руководить командой в качестве главного тренера — разбирались «Известия».

Немцем больше, немцем меньше

Тренерская чехарда в «Локомотиве» началась в начале марта, когда Маркус Гисдоль через своего агента уведомил клуб о том, что покидает Россию из-за событий на Украине. Для красно-зеленых внезапный отъезд немца стал неприятной неожиданностью. Вместе с Гисдолем железнодорожников оставил и его помощник Луц Зибхерт.

Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре прошлого года, и при нем команда в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) одержала только три победы. 37% успешных игр — худший показатель среди всех тренеров красно-зеленых, включая исполняющих обязанности. Немец пришел в коллектив, который занимал четвертое место в таблице, а оставил на седьмой строчке.

Заканчивать сезон-2021/22 доверили одному из помощников Гисдоля — Марвину Компперу, который приходил в качестве аналитика. Специалист оказался в Черкизово по приглашению Ральфа Рангника (титулованный специалист отвечал за долгосрочную стратегию клуба, но уехал после приглашения «Манчестер Юнайтед»), у которого играл в «Хоффенхайме» и «Лейпциге». Комппер начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Дуйсбурге» в третьей немецкой лиге, поэтому у экспертов были сомнения относительно его компетенции. При этом у Комппера не было лицензии Pro, поэтому формально главным тренером числился Заур Хапов.

В итоге с Комппером железнодорожники заняли шестое место. Худший результат за последние годы. Тренера не стали увольнять, а нашли ему опытного помощника, и тоже с лицензией Pro. 30 июня 2022 года клуб объявил о назначении главным тренером Йозефа Циннбауэра. Он имел опыт работы главным тренером в бундеслиге, чемпионате Швейцарии и брал медали в первенстве ЮАР.

«Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам», — сказал Томас Цорн при этом.

Но уже перед стартом сезона-2022/23 риторика руководителей клуба изменилась. На пресс-конференции Цорн заявил следующее:

«Понятно, что Марвин — важная часть тренерского штаба, но наш главный тренер — Йозеф. Поэтому Циннбауэр вам дал правильный ответ. Ответственность за результат будет на нем».

Отсутствие логики

Всё вроде ясно, но оказалось, что это еще был не конец перекладывания ответственности. 5 мая «Локомотив» объявил об изменениях в тренерском штабе. Они напрашивались. На старте чемпионата случились крупные поражения от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (0:3), в последнем туре — проигрыш «Ахмату» (1:2), притом что команда полтора тайма играла в большинстве.

По логике отвечать за результат должен тот, на кого недавно и возложили ответственность. Но нет. Крайним оказался Комппер, от которого якобы особенно ничего уже не зависело. «В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба “Локомотив”. С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером “Локомотива” Йозефом Циннбауэром», — говорится в официальном заявлении клуба.

То есть раньше эти вопросы не были на Циннбауэре? Зачем тогда Цорн расставлял акценты? А еще интересно, кто будет нести ответственность, если и у Циннбауэра не заладится.

— Когда в любой компании, в любом бизнесе плохие результаты, все должны покидать свои посты, потому что они не справились с той работой, которую им поручили, — отметил «Известиям» бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. — Ведь этих тренеров нанимали руководители. Те, кто их нанимал, должны уйти с ними. Я имею в виду всех. Цорна в первую очередь. Он же их нанимал.

Уже заговорили, что место Цорна может занять бывший защитник клуба Борис Ротенберг-младший, в этом году официально закончивший игровую карьеру. Если уйдет спортивный директор, то Циннбауэр надолго в клубе не задержится. По информации «Спорт-Экспресс», главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин является кандидатом на потенциально вакантную должность в «Локомотиве». Также московский клуб рассматривает кандидатуру Сергея Юрана. Напротив, журналист Иван Карпов сообщил, что клуб не будет искать тренера и сделает ставку на Циннбауэра.

— Циннбауэру стоит доработать до зимней паузы, а уже в перерыве назначить нового главного тренера, который бы смог навести порядок, — подчеркнул «Известиям» бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — У клуба хорошие и перспективные футболисты, молодежь себя зарекомендовала. «Локо» должен как минимум биться за медали, а сейчас плетется в середине турнирной таблицы. Это надо как можно быстрее исправлять.

«Локомотив» с 9 очками после восьми туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.