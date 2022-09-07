ЭСК приняла решение, что пенальти в матче «Торпедо» — «Ростов» был назначен неверно

— Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было. Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена в связи с тем, что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.



Что касается самого назначения пенальти, то, если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно. Арбитр хоть находился в рекомендованной позиции, но не увидел всех деталей. Детали заключались в том, что атакующий игрок Комличенко изначально сам совершал ряд действий, которые можно считать нарушением, например, он подталкивал защитника.