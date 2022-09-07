Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Аякс
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:45
Айнтрахт Ф
Спортинг
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Марсель
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе защитника Михи Мевли в «Спартак».

Зенит
Спартак
Аланьяспор
Сочи
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Действительно ли вариант со «Спартаком» для Мевли возможен? Мы ведем переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», — сказал Чавушоглу «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что экс-игрок «Зенита» Миха Мевля в скором времени пройдет медосмотр для перехода в «Спартак».

32-летний словенец играл в России за «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

В прошедшем сезоне Мевля принял участие в 16 матчах за «Аланьяспор» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Трансферное окно закроется в России 8 сентября.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь