Карпин: в шутку предложил сборной сыграть с «Ростовом» — я бы руководил двумя командами

«Мы рассматривали разные варианты. Был вариант сыграть выставочный матч с кем-то из клубов. Я в шутку предложил сыграть с “Ростовом”, где я бы руководил двумя командами с бровки. И был вариант сделать две сборные России — смешать команды. Как вариант проговаривали — сборная России против сборной звёзд Российской Премьер-Лиги. Но сейчас нашли соперников», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.