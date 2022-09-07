В «Урале» сообщили о переходе Кузьмичева в «Локомотив»
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник Иван Кузьмичев подписал контракт с «Локомотивом».
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник Иван Кузьмичев подписал контракт с «Локомотивом».
«Он подписал контракт с “Локомотивом”, — сказал Иванов “СЭ”.
Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кузьмичева в 800 тысяч евро.