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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Урале» сообщили о переходе Кузьмичева в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что защитник Иван Кузьмичев подписал контракт с «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

«Он подписал контракт с “Локомотивом”, — сказал Иванов “СЭ”.

Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кузьмичева в 800 тысяч евро.

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