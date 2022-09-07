«Крылья Советов» подписали боснийского полузащитника «Коньяспора»

Всего в составе «Коньяспора» 28-летний босниец провел 61 матч и забил 8 мячей, отдав 5 голевых передач. Рахманович также имеет опыт выступлений за «Сараево», словенские клубы «Копер», «Марибор» и «Целе», а также другие команды.

«Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с “Коньяспором” бронзовым призером чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру “Крыльев” в атаке еще более яркой», — заявил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.