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17:40 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» подписали боснийского полузащитника «Коньяспора»

Полузащитник Амар Рахманович, выступавший последние полтора года за турецкий «Коньяспор», перешел в «Крылья Советов». Стороны заключили трехлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба. Другие детали сделки не разглашаются.

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Источник: kc-camapa.ru

Всего в составе «Коньяспора» 28-летний босниец провел 61 матч и забил 8 мячей, отдав 5 голевых передач. Рахманович также имеет опыт выступлений за «Сараево», словенские клубы «Копер», «Марибор» и «Целе», а также другие команды.

«Рахманович — креативный, мощный, но при этом сбалансированный игрок, это атакующий полузащитник. Амар — техничный парень с отличной левой ногой, он хорошо играет головой. В прошлом сезоне Рахманович забил 7 голов и стал с “Коньяспором” бронзовым призером чемпионата Турции. Это хорошее достижение. Амар опытный футболист, для нашей молодой команды это важно. Мы надеемся, что он сделает игру “Крыльев” в атаке еще более яркой», — заявил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

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