«Краснодар» объявил о переходе Жоау Батчи из «Шавиша»

24-летний анголец подписал с российским клубом контракт до конца сезона 2024/25. По данным Transfermarkt, переход африканского хавбека обошелся «Краснодару» в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Жоау Батчи провел за «Шавиш» 4 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. На его счету 2 игры за сборную Анголы.