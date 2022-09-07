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20:07 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» объявил о переходе Жоау Батчи из «Шавиша»

Полузащитник португальского «Шавиша» Жоау Батчи пополнил состав футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».

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Источник: fckrasnodar.ru

24-летний анголец подписал с российским клубом контракт до конца сезона 2024/25. По данным Transfermarkt, переход африканского хавбека обошелся «Краснодару» в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Жоау Батчи провел за «Шавиш» 4 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. На его счету 2 игры за сборную Анголы.

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