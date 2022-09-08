Главная проблема «Спартака». У Абаскаля не так много вариантов решения

У «Спартака» проблемы. После отличного начала сезона команда Гильермо Абаскаля напоролась на «Динамо», а на минувших выходных влетела «Зениту». Причём чемпиону красно-белые не смогли практически ничего противопоставить. А вдобавок ещё и лишились двух футболистов основного состава: Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса Перейры. И если первый, как ожидается, после повреждения связок голеностопа пропустит три недели, то второй выбыл минимум на три месяца из-за мышечной травмы бедра.

Литвинов и Мартинес | Источник: Чемпионат.com

А знаете, что объединяет Литвинова и Мартинса? Оба — полузащитники. Давайте разбираться, как Абаскалю выходить из такой ситуации.

Литвинов и Мартинс — важнейшие игроки для Абаскаля. Но травмированы не только они

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И Литвинов, и Мартинс — футболисты центра поля, но Руслан вдобавок ещё и универсал. В этом сезоне он пять раз выходил в обороне и дважды — в полузащите. Мартинс же играет исключительно хавбека и лишь периодически переключается между опорной зоной и функциями «бокс-ту-бокс».



Литвинов и Мартинс сыграли во всех матчах РПЛ в этом сезоне и практически всегда выходили в старте. Исключением стала лишь игра 1-го тура с «Ахматом»: там оба появились на поле после замен. Символично, что в том матче «Спартак» не победил — после этого Абаскаль явно пересмотрел своё видение состава.

Проблема «Спартака» ещё и в том, что в данный момент из-за травм среди полузащитников недоступны не только Литвинов и Мартинс. Виктор Мозес вылетел на полгода, Антон Зиньковский вернётся в строй только через пару недель. Номинально ни тот, ни другой не игроки центра поля. Но на деле Мозес в этом сезоне раскрылся на позиции «десятки», а Зиньковский более чем способен брать на себя аналогичные функции и уже делал это.



Ещё в августе на фоне тяжёлой травмы Мозеса «Спартак» отправился на трансферный рынок. Красно-белые максимально приблизились к покупке полузащитника Пауло Фернандеса из греческого «Волоса». Однако, судя по последним новостям, сделка сорвалась.

Что делать Абаскалю? Вариантов не так много

По крайней мере, если исходить из схемы «Спартака» в последних матчах. Красно-белые сейчас играют в 4−3−1−2. С четвёркой защитников всё понятно, над ней плотно располагается тройка полузащитников — как правило, это Умяров, Зобнин и Мартинс, хотя, учитывая спад Наиля, в матче с «Зенитом» в этой зоне как раз появлялся Литвинов. Выше играет ещё один хавбек, чья задача — обострять. На этой позиции практически всегда выходит Михаил Игнатов. Ну, а в атаке носятся два нападающих, и здесь выбор Абаскаля тоже стабилен и понятен: Квинси Промес и Александр Соболев.



В распоряжении тренера «Спартака» осталось три полузащитника, стабильно играющих под «десяткой»: Зобнин, Умяров и Данил Пруцев. Добавим к ним Игнатова, который в теории может опуститься ниже, и Даниила Денисова — правого защитника с опытом игры в центре поля.

Пруцев, Зобнин и Умяров | Источник: Чемпионат.com

Основным вариантом выглядит такое сочетание: Зобнин, Умяров и Пруцев в центре поля, над ними — Игнатов. По сути, для Абаскаля при таком сценарии практически ничего не меняется, если не считать отсутствие опции поднять в полузащиту Литвинова и глубины состава как таковой.

Альтернативный вариант: Игнатов опускается в опорную тройку, а его место под нападающими занимает Промес. Учитывая приход Кейта Бальде, Квинси вполне может позволить себе играть глубже. Правда, пока не до конца понятно, насколько Кейта в форме и готов ли он играть с первых минут.



Ну и не забываем про такую опцию, как трансферы. Пауло Фернандеса в «Спартаке», видимо, не будет, но время для усиления ещё есть — летнее окно в России закрывается завтра, 8 сентября.

А как на месте Абаскаля поступили бы вы?