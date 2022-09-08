Главный тренер «Зенита» Семак оценил работу клуба в летнее трансферное окно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» провел нормальную работу в трансферное окно, ее можно оценить на твердую четверку. Такое мнение журналистам в четверг высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Регистрационный период игроков в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) завершится 8 сентября. В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли колумбийский нападающий Маттео Кассьера, бразильский защитник Родриго, российский полузащитник Зелимхан Бакаев. Также «Зенит» взял в аренду у «Коринтианса» голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

«Я думаю, что нормальные итоги трансферной кампании, — сказал Семак. — Главное, что смогли сохранить костяк, который есть, какие-то игроки пришли, какие-то ушли. Те изменения, которые смогли сделать, помогают двигаться вперед и улучшать качество игры. Могло быть лучше, могло быть хуже, но оценю работу в трансферное окно на твердую четверку».

11 сентября «Зенит» на своем поле примет «Оренбург» в матче девятого тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 17:30 мск.

«“Оренбург” очень интересная команда, абсолютно видна хорошая работа главного тренера, в прошлом сезоне команда играла по одной схеме, в этом сезоне она может играть в четыре и пять защитников, по разным схемам, — отметил Семак. — По ходу сезона команда обновляется, приходят новые футболисты. “Оренбург” играет очень смело, нас ждет очень интересный матч. На сегодняшний день ситуация хорошая для нас, все готовятся к игре, но это все настолько зыбко, в любой момент может кто-то вылететь».