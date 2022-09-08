Бегич подписал контракт с «Уралом». Ранее он приостановил соглашение с «Рубином»

В конце прошлого сезона Бегич приостановил контракт с казанским «Рубином». Футболист выступал за казанский клуб с 2019 года. Также он выступал за «Крылья Советов». В прошлом сезоне хорватский игрок принял участие в 19 матчах чемпионата России и забил один гол. Зимой Бегич заявлял о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.