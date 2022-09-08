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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Бегич подписал контракт с «Уралом». Ранее он приостановил соглашение с «Рубином»

Хорватский защитник Силвие Бегич подписал контракт с екатеринбургским «Уралом», сообщает официальный сайт екатеринбуржцев.

Рубин
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Источник: ФК "Урал"

Футболист уже прибыл в город и завтра, 9 сентября, проведёт первую тренировку с командой.

В конце прошлого сезона Бегич приостановил контракт с казанским «Рубином». Футболист выступал за казанский клуб с 2019 года. Также он выступал за «Крылья Советов». В прошлом сезоне хорватский игрок принял участие в 19 матчах чемпионата России и забил один гол. Зимой Бегич заявлял о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

На данный момент «Урал» занимает последнее, 16-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в восьми турах. Ближайший матч екатеринбуржцы проведут дома с московским «Торпедо» 11 сентября.

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