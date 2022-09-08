Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ницца
Кельн
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Цюрих
Арсенал
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
ПСВ
Буде-Глимт
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
АЕК Л
Ренн
11
Футбол. Еврокубки
перерыв
Фенербахче
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лудогорец
Рома
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
ХИК
Бетис
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Мальме
Брага
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Унион Б
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Фиорентина
РФШ
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хартс
Истанбул Башакшехир
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Андерлехт
Силькеборг
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Вильярреал
Лех
31
Футбол. Еврокубки
перерыв
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Словацко
Партизан
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Балкани
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мог уехать жить в Канаду. Но зачем? Я мечтаю возглавить “Спартак”. Честное интервью Бояринцева

«СЭ» поговорил с легендой «Спартака».

Спартак
Рубин
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
47
фотографий
47
фотографий
47
фотографий

Одним из ярчайших событий матча легенд «Спартака» и «Зенита» стала первая результативная атака красно-белых: Денис Бояринцев и Роман Павлюченко повторили комбинацию из 2006 года и сравняли счет в ответной встрече с питерцами.

Через пару дней после игры «СЭ» связался с культовым хавбеком. Из интервью Бояринцева вы узнаете, как он просился в «Тоттенхэм», почему отказался переезжать в Канаду, о чем говорил с Бердыевым и кем себя видит через пять лет.

«У меня 7−8 лишних килограммов. Если РФС устроит турнир легенд — скину!»

— Денис, начинаем с признания: какой же кайф было наблюдать за вашей передачей на Павлюченко в матче легенд против «Зенита»!

— Я же с Ромой играл в «Спартаке» три или четыре сезона. Мы знаем, как в том или ином моменте взаимодействовать: когда я «наматываю» на фланге, Павлюченко тут же вклинивается в штрафную. Опыт!

Источник: Спорт-Экспресс

— И гол получился под копирку из 2006 года. Только тогда пострадали «Крылья».

— Да, это был последний тур. Поле на «Металлурге» было очень тяжелым — конец ноября как-никак. Помню, мы пытались играть через фланги, так как особо моментов не было. И вдруг я увидел, что Роман открывается между защитниками. Отдаю передачу — гол! Так и случилось в матче легенд. Вот что значит опыт — голешник-то получился один в один.

— Ностальгия.

— Конечно. Я еще Роме сказал: «Тебе нужно было брать меня в Англию, еще больше бы забил».

— «Тоттенхэм» упустил шикарную связку: Бояринцев — Павлюченко.

— Рома в ответ сказал, что когда я на фланге, то за качество передач можно не переживать.

— После матча получилось посидеть и пообщаться?

— Организаторы сделали послематчевый ужин. К сожалению, я не смог пойти. У меня была семья на стадионе. И еще родственники приехали.

— Когда выходили на поле, что ощутили?

— Ну, мурашки у меня бежали только по молодости. А сейчас я был спокоен — все-таки уже возраст, ха-ха! Но я хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел. Атмосфера была топ. Приятно!

— Что в этом матче впечатлило больше всего?

— Наверное, совместная игра с Витей Онопко, Андреем Тихоновым, Егором Титовым. Для нас «Спартак» 90-х — это кумиры. Мы же болели и равнялись на многих.

Источник: Спорт-Экспресс

— Против кого было тяжелее всего играть?

— Если брать в целом, то я боялся, что не хватит скоростей. Но ничего, вроде справились. А если выделять тех, кто больше всего доставил хлопот… Наверное, Тимощук и Денисов. Видно, что они в неплохих кондициях.

— В «Спартаке» кто-то поразил?

— Виктор Онопко. Он в прекрасной форме! Не зря получил лучшего игрока этого матча. Савельич был в ударе — в таком возрасте и такая форма…

Источник: Спорт-Экспресс

— Многие удивлены, что вы даже с лишним весом выдаете идеальные передачи.

— Я не сильно набрал. Это визуально так кажется. Я больше поздоровел, так как хожу в тренажерный зал.

— Сколько от груди жмете?

— 105 килограммов на раз выжму точно! Последний раз три раза этот вес выжал.

— А рабочий?

— Где-то 80−90… Раз 10−12 по несколько подходов. Считаю, что каждый футболист 100 на раз хотя бы должен сделать.

— Далеко не все профессиональные футболисты возьмут этот вес.

— Надо тренироваться! Помните Валеру Климова из «Томи»? Для него 100 килограммов — это не предел. Футболист должен быть сильным, чтобы оставаться устойчивым в борьбе. Хорошо, даже если не 100… Но надо хотя бы приближаться к этой цифре.

— А живот после завершения профессиональной карьеры — это нормальная история?

— У меня 7−8 лишних килограммов. Все они, родненькие, в животе! Но все скидывается. Если РФС сделает турнир легенд, то эти килограммы я, конечно, уберу.

— В футбол часто играете?

— У меня футбол по вторникам и четвергам. Ну и в выходные могу за любителей побегать. На неделе получается 3−4 раза.

— А бег?

— Если нет футбола, то я с удовольствием бегаю в парке в Кузьминках. Километров по 5−6.

— Читали интервью Радослава Ковача про матч легенд? Он очень недоволен из-за того, что его не пригласили.

— Я Радо хорошо знаю — уверен, что это было сделано с юмором. Он очень добрый парень. Не стоит обращать внимание.

Источник: РИА "Новости"

Медиалига, автосервис, «Интер»

— Помимо матчей легенд, все сходят с ума по Медиалиге. Хотели бы себя там попробовать?

— Мне поступали предложения возглавить одну из команд оттуда. На поле еще не звали… Хотя! Может, после матча легенд и позовут, ха-ха! Я понимаю, что это медийность. Но я все же делаю ставку на профессиональный футбол.

— То есть вы сейчас ждете предложения, чтобы возглавить клуб?

— Да, зовут в некоторые клубы второй лиги. Но я уже дважды в качестве тренера там побеждал. Хочется сделать шаг вперед и поработать с командой из первой лиги.

— Это вообще странная история: вы вывели «Родину» в ФНЛ, но с вами не продлили контракт. Зачем убирать тренера, который дает результат?

— Я же не могу навязываться людям. Руководство захотело более опытного тренера. Ну и что мне теперь? Не напрашиваться же.

— Обида осталась?

— Да нет, конечно. Какие обиды в наше время?

— «Родина» сейчас в конце турнирной таблицы. Удивлены?

— Вообще не удивлен.

— Не думали о том, чтобы поработать в роли менеджера?

— Нет, хочу работать тренером. И мне хочется добиться успехов именно на этом поприще.

Читайте также
Главная проблема «Спартака». У Абаскаля не так много вариантов решения

— Прямо сейчас вы без работы — какой у вас распорядок дня?

— А каким может быть расписание, когда твои дети пошли в школу? С утра идем учиться, потом есть какое-то свободное время, тренировка. Дальше забираю детей из школы. Так и живем.

— Кайфуете от этого времени?

— Конечно! Когда работаешь, на это времени нет вообще. Иногда и семью не видишь… Эти паузы доставляют удовольствие, но не хотелось бы, чтобы они затягивались. Во всем нужен тонус, тем более в тренерской работе.

— А на что сейчас живете?

— У меня с товарищем есть небольшой доход. Хватает. Плюс супруга работает тоже. Что за бизнес? Это небольшое дело, связанное с оказанием услуг в автомобильной сфере.

— Автосервис?

— Нет, автосервис раньше был. У нас есть микроавтобусы: наша компания организовывает различные перевозки.

— А что с автосервисом случилось?

— Он был когда-то, но это было давно. Давно и неправда, как говорится.

— В свободное время не пересматриваете матчи со своим участием? Ту же Лигу чемпионов или голы на последних минутах.

— Я не люблю ностальгировать. Конечно, приятно вспомнить прошлое. Но так, чтобы специально сесть и смотреть свои голы, — до такого не доходит. Дети могут иногда что-то посмотреть и мне показать.

— Кстати, в Лиге чемпионов против «Интера» вы тоже отдали голевую на Павлюченко.

— Было дело! Мы тогда 1:2 попали, к сожалению. И сразу вспоминается ответная игра в «Лужниках». Тогда еще на метро добирались. Они нам в начале положили, потом мы их всю игру валтузили. Еще Шишкин попал в перекладину… Но так и не смогли забить.

— Кстати, в соцсетях же полно хайлайтов из ретроматчей — неужели не попадались?

— Конечно, попадались! Вот недавно видел где-то, как Старков меня поставил в матче Кубка против «Океана» крайним защитником. Мы тогда выиграли 6:0, а я, оказывается, отдал пять голевых! Уже и забыл об этом. Вот так и вспоминаются какие-то моменты.

Источник: РИА "Новости"

«Бердыев — закрытый? Это миф и заблуждение»

— Вы переходили в «Спартак» из «Рубина». Вызывались в сборную России из Казани. Как отреагировали на вылет команды из РПЛ?

— Конечно, был удивлен. И когда это случилось, то сразу сказал, что не так-то просто будет выбраться из ФНЛ, несмотря на состав. Пока казанцы буксуют… Они хороший раздражитель для других команд. Столкнулись с сопротивлением, поэтому и забуксовали. Но, думаю, чуть позже они раскачаются и станут претендентами на возвращение в РПЛ.

— Допускаете, что команда останется в первой лиге и на следующий сезон?

— Ну… Я надеюсь, что «Рубин» как минимум попадет в переходные матчи. А то и займет первое или второе место.

— При этом у Слуцкого, похоже, неограниченный кредит доверия от руководства клуба. В «Спартаке» за это время поменяли бы нескольких тренеров.

— Скажу так: на фоне быстрых отставок в нашем футболе ситуация для Слуцкого очень комфортная.

— А с Бердыевым поддерживаете общение?

— Когда учился на лицензию Pro, то был у него на стажировке в «Рубине». В 2019 году. И после стажировки мы общались часа три-четыре!

— Расскажите.

— В основном обсуждали тренировочные процессы, но не только. И о жизни получилось поговорить.

— Бердыева считают очень закрытым.

— Может быть, он закрытый для журналистов. Но меня всегда удивляло, когда говорили, что Бердыев — закрытый. Это миф и заблуждение. Я и в бытность футболистом с ним общался. А сейчас разговариваем как тренеры. Нет никаких проблем. И прошлое можем вспомнить… Курбан Бекиевич — открытый человек, может и пошутить. Мне с ним всегда комфортно общаться.

— Ему недавно исполнилось 70 лет.

— Я его, конечно, поздравил!

Источник: РИА "Новости"

«Для меня Федун — положительный персонаж»

— Теперь о «Спартаке»: в начале сезона многие считали красно-белых главным конкурентом «Зенита». Но недавний матч это как будто опроверг.

— Я бы не сказал, что все совсем плохо. Мы столкнулись с высоким прессингом. И ошибки были в первом тайме. Плюс Мостовой бил, откуда хотел. Но есть и позитивные моменты, их нужно отметить. Тот же гол Соболева! Хотя объективно «Зенит» был лучше. Это нужно признать. «Спартак» старался, но почти ничего не получалось.

— Такой «Спартак» сможет побороться за чемпионство?

— Это будет тяжело. Да, мы забиваем по четыре «Факелу» и «Краснодару», но с лидерами пока не ладится. Так что… Взять чемпионство в этом сезоне будет очень сложно.

— Не считаете, что РПЛ становится скучной? У «Зенита» нет конкурентов.

— Я бы не сказал, что скучно… С «Зенитом» можно и нужно бороться!

— Кто их главный конкурент?

— Главный конкурент «Зенита» — сам «Зенит». Если они будут недооценивать соперников, то потеряют очки. Что касается ближайших конкурентов, то назову не только «Спартак», но и ЦСКА с «Динамо».

Читайте также
Противоречия Федуна. Спасибо за стадион, музей и финансирование «Спартака». Но титулов могло бы быть намного больше

— Дуглас Сантос заявил, что нынешний «Спартак» — самый сильный за последние три года.

— Команда у Абаскаля симпатичная. Мне очень нравится эмоциональный фон, их заряженность. Плюс появились удары со средней дистанции. Есть хорошие подвижки, которые не могут не радовать. Матч с «Зенитом» был для «Спартака» проверкой. Но мы не увидели то, чего хотели…

— А вас удивило, что Абаскаль так выстрелил? В него же мало кто верил.

— А он еще и не выстрелил! Давайте не спешить с оценками. Чемпионат только начался. Лучше будем судить о нем по весне. Если он еще доработает.

— «Спартак» покинул Леонид Федун — каким он вам запомнился по игровой карьере?

— У меня только хорошие воспоминания о Федуне. Мы не так часто виделись. Но для меня это положительный персонаж. Не знаю, потеря это или нет… Но новые люди — это неизбежность. Новая кровь — часть успеха. Скажем Федуну спасибо, но надо двигаться дальше.

«Многие мечтают возглавить “Спартак”. И я не исключение»

— Я знаю, что у вас никогда не было агента. Почему?

— А зачем он нужен? Наверное, есть агенты, которые работают во благо футболиста. Но мне кажется, что у нас большинство этих специалистов работают не во благо. В российском футболе есть много людей, которым футбол интересен только из-за финансов. Поэтому у нас не все так радужно, как хотелось бы.

— Недавно Сергей Семак заявил, что не смог бы жить за границей. У вас никогда не возникало желания уехать?

— Нет, у меня таких мыслей не возникало. Хотя в свое время мог уехать за рубеж, но не согласился.

— Куда?

— В Канаду. Было предложение. Нужно было тренировать футболистов. Но я отказался.

— Почему?

— Я люблю Россию! Зачем мне уезжать? Я хочу здесь работать и быть нужным. Мне хочется воспитывать новое поколение, передать им свой опыт. Я хочу быть примером для кого-то здесь, в России. Мне моя страна все дала, и я хочу тем же отплатить ей.

— Кем вы себя видите через пять лет?

— Я бы хотел видеть себя тренером в премьер-лиге.

— Мечтаете возглавить «Спартак»?

— «Спартак» многие мечтают возглавить. И я не исключение.

Беседовал: Владислав Флегонтов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь