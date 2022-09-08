«Мог уехать жить в Канаду. Но зачем? Я мечтаю возглавить “Спартак”. Честное интервью Бояринцева

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Одним из ярчайших событий матча легенд «Спартака» и «Зенита» стала первая результативная атака красно-белых: Денис Бояринцев и Роман Павлюченко повторили комбинацию из 2006 года и сравняли счет в ответной встрече с питерцами.

Через пару дней после игры «СЭ» связался с культовым хавбеком. Из интервью Бояринцева вы узнаете, как он просился в «Тоттенхэм», почему отказался переезжать в Канаду, о чем говорил с Бердыевым и кем себя видит через пять лет.

«У меня 7−8 лишних килограммов. Если РФС устроит турнир легенд — скину!»

— Денис, начинаем с признания: какой же кайф было наблюдать за вашей передачей на Павлюченко в матче легенд против «Зенита»!

— Я же с Ромой играл в «Спартаке» три или четыре сезона. Мы знаем, как в том или ином моменте взаимодействовать: когда я «наматываю» на фланге, Павлюченко тут же вклинивается в штрафную. Опыт!

— И гол получился под копирку из 2006 года. Только тогда пострадали «Крылья».

— Да, это был последний тур. Поле на «Металлурге» было очень тяжелым — конец ноября как-никак. Помню, мы пытались играть через фланги, так как особо моментов не было. И вдруг я увидел, что Роман открывается между защитниками. Отдаю передачу — гол! Так и случилось в матче легенд. Вот что значит опыт — голешник-то получился один в один.

— Ностальгия.

— Конечно. Я еще Роме сказал: «Тебе нужно было брать меня в Англию, еще больше бы забил».

— «Тоттенхэм» упустил шикарную связку: Бояринцев — Павлюченко.

— Рома в ответ сказал, что когда я на фланге, то за качество передач можно не переживать.

— После матча получилось посидеть и пообщаться?

— Организаторы сделали послематчевый ужин. К сожалению, я не смог пойти. У меня была семья на стадионе. И еще родственники приехали.

— Когда выходили на поле, что ощутили?

— Ну, мурашки у меня бежали только по молодости. А сейчас я был спокоен — все-таки уже возраст, ха-ха! Но я хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел. Атмосфера была топ. Приятно!

— Что в этом матче впечатлило больше всего?

— Наверное, совместная игра с Витей Онопко, Андреем Тихоновым, Егором Титовым. Для нас «Спартак» 90-х — это кумиры. Мы же болели и равнялись на многих.

— Против кого было тяжелее всего играть?

— Если брать в целом, то я боялся, что не хватит скоростей. Но ничего, вроде справились. А если выделять тех, кто больше всего доставил хлопот… Наверное, Тимощук и Денисов. Видно, что они в неплохих кондициях.

— В «Спартаке» кто-то поразил?

— Виктор Онопко. Он в прекрасной форме! Не зря получил лучшего игрока этого матча. Савельич был в ударе — в таком возрасте и такая форма…

— Многие удивлены, что вы даже с лишним весом выдаете идеальные передачи.

— Я не сильно набрал. Это визуально так кажется. Я больше поздоровел, так как хожу в тренажерный зал.

— Сколько от груди жмете?

— 105 килограммов на раз выжму точно! Последний раз три раза этот вес выжал.

— А рабочий?

— Где-то 80−90… Раз 10−12 по несколько подходов. Считаю, что каждый футболист 100 на раз хотя бы должен сделать.

— Далеко не все профессиональные футболисты возьмут этот вес.

— Надо тренироваться! Помните Валеру Климова из «Томи»? Для него 100 килограммов — это не предел. Футболист должен быть сильным, чтобы оставаться устойчивым в борьбе. Хорошо, даже если не 100… Но надо хотя бы приближаться к этой цифре.

— А живот после завершения профессиональной карьеры — это нормальная история?

— У меня 7−8 лишних килограммов. Все они, родненькие, в животе! Но все скидывается. Если РФС сделает турнир легенд, то эти килограммы я, конечно, уберу.

— В футбол часто играете?

— У меня футбол по вторникам и четвергам. Ну и в выходные могу за любителей побегать. На неделе получается 3−4 раза.

— А бег?

— Если нет футбола, то я с удовольствием бегаю в парке в Кузьминках. Километров по 5−6.

— Читали интервью Радослава Ковача про матч легенд? Он очень недоволен из-за того, что его не пригласили.

— Я Радо хорошо знаю — уверен, что это было сделано с юмором. Он очень добрый парень. Не стоит обращать внимание.

Медиалига, автосервис, «Интер»

— Помимо матчей легенд, все сходят с ума по Медиалиге. Хотели бы себя там попробовать?

— Мне поступали предложения возглавить одну из команд оттуда. На поле еще не звали… Хотя! Может, после матча легенд и позовут, ха-ха! Я понимаю, что это медийность. Но я все же делаю ставку на профессиональный футбол.

— То есть вы сейчас ждете предложения, чтобы возглавить клуб?

— Да, зовут в некоторые клубы второй лиги. Но я уже дважды в качестве тренера там побеждал. Хочется сделать шаг вперед и поработать с командой из первой лиги.

— Это вообще странная история: вы вывели «Родину» в ФНЛ, но с вами не продлили контракт. Зачем убирать тренера, который дает результат?

— Я же не могу навязываться людям. Руководство захотело более опытного тренера. Ну и что мне теперь? Не напрашиваться же.

— Обида осталась?

— Да нет, конечно. Какие обиды в наше время?

— «Родина» сейчас в конце турнирной таблицы. Удивлены?

— Вообще не удивлен.

— Не думали о том, чтобы поработать в роли менеджера?

— Нет, хочу работать тренером. И мне хочется добиться успехов именно на этом поприще.

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— Прямо сейчас вы без работы — какой у вас распорядок дня?

— А каким может быть расписание, когда твои дети пошли в школу? С утра идем учиться, потом есть какое-то свободное время, тренировка. Дальше забираю детей из школы. Так и живем.

— Кайфуете от этого времени?

— Конечно! Когда работаешь, на это времени нет вообще. Иногда и семью не видишь… Эти паузы доставляют удовольствие, но не хотелось бы, чтобы они затягивались. Во всем нужен тонус, тем более в тренерской работе.

— А на что сейчас живете?

— У меня с товарищем есть небольшой доход. Хватает. Плюс супруга работает тоже. Что за бизнес? Это небольшое дело, связанное с оказанием услуг в автомобильной сфере.

— Автосервис?

— Нет, автосервис раньше был. У нас есть микроавтобусы: наша компания организовывает различные перевозки.

— А что с автосервисом случилось?

— Он был когда-то, но это было давно. Давно и неправда, как говорится.

— В свободное время не пересматриваете матчи со своим участием? Ту же Лигу чемпионов или голы на последних минутах.

— Я не люблю ностальгировать. Конечно, приятно вспомнить прошлое. Но так, чтобы специально сесть и смотреть свои голы, — до такого не доходит. Дети могут иногда что-то посмотреть и мне показать.

— Кстати, в Лиге чемпионов против «Интера» вы тоже отдали голевую на Павлюченко.

— Было дело! Мы тогда 1:2 попали, к сожалению. И сразу вспоминается ответная игра в «Лужниках». Тогда еще на метро добирались. Они нам в начале положили, потом мы их всю игру валтузили. Еще Шишкин попал в перекладину… Но так и не смогли забить.

— Кстати, в соцсетях же полно хайлайтов из ретроматчей — неужели не попадались?

— Конечно, попадались! Вот недавно видел где-то, как Старков меня поставил в матче Кубка против «Океана» крайним защитником. Мы тогда выиграли 6:0, а я, оказывается, отдал пять голевых! Уже и забыл об этом. Вот так и вспоминаются какие-то моменты.

«Бердыев — закрытый? Это миф и заблуждение»

— Вы переходили в «Спартак» из «Рубина». Вызывались в сборную России из Казани. Как отреагировали на вылет команды из РПЛ?

— Конечно, был удивлен. И когда это случилось, то сразу сказал, что не так-то просто будет выбраться из ФНЛ, несмотря на состав. Пока казанцы буксуют… Они хороший раздражитель для других команд. Столкнулись с сопротивлением, поэтому и забуксовали. Но, думаю, чуть позже они раскачаются и станут претендентами на возвращение в РПЛ.

— Допускаете, что команда останется в первой лиге и на следующий сезон?

— Ну… Я надеюсь, что «Рубин» как минимум попадет в переходные матчи. А то и займет первое или второе место.

— При этом у Слуцкого, похоже, неограниченный кредит доверия от руководства клуба. В «Спартаке» за это время поменяли бы нескольких тренеров.

— Скажу так: на фоне быстрых отставок в нашем футболе ситуация для Слуцкого очень комфортная.

— А с Бердыевым поддерживаете общение?

— Когда учился на лицензию Pro, то был у него на стажировке в «Рубине». В 2019 году. И после стажировки мы общались часа три-четыре!

— Расскажите.

— В основном обсуждали тренировочные процессы, но не только. И о жизни получилось поговорить.

— Бердыева считают очень закрытым.

— Может быть, он закрытый для журналистов. Но меня всегда удивляло, когда говорили, что Бердыев — закрытый. Это миф и заблуждение. Я и в бытность футболистом с ним общался. А сейчас разговариваем как тренеры. Нет никаких проблем. И прошлое можем вспомнить… Курбан Бекиевич — открытый человек, может и пошутить. Мне с ним всегда комфортно общаться.

— Ему недавно исполнилось 70 лет.

— Я его, конечно, поздравил!

«Для меня Федун — положительный персонаж»

— Теперь о «Спартаке»: в начале сезона многие считали красно-белых главным конкурентом «Зенита». Но недавний матч это как будто опроверг.

— Я бы не сказал, что все совсем плохо. Мы столкнулись с высоким прессингом. И ошибки были в первом тайме. Плюс Мостовой бил, откуда хотел. Но есть и позитивные моменты, их нужно отметить. Тот же гол Соболева! Хотя объективно «Зенит» был лучше. Это нужно признать. «Спартак» старался, но почти ничего не получалось.

— Такой «Спартак» сможет побороться за чемпионство?

— Это будет тяжело. Да, мы забиваем по четыре «Факелу» и «Краснодару», но с лидерами пока не ладится. Так что… Взять чемпионство в этом сезоне будет очень сложно.

— Не считаете, что РПЛ становится скучной? У «Зенита» нет конкурентов.

— Я бы не сказал, что скучно… С «Зенитом» можно и нужно бороться!

— Кто их главный конкурент?

— Главный конкурент «Зенита» — сам «Зенит». Если они будут недооценивать соперников, то потеряют очки. Что касается ближайших конкурентов, то назову не только «Спартак», но и ЦСКА с «Динамо».

— Дуглас Сантос заявил, что нынешний «Спартак» — самый сильный за последние три года.

— Команда у Абаскаля симпатичная. Мне очень нравится эмоциональный фон, их заряженность. Плюс появились удары со средней дистанции. Есть хорошие подвижки, которые не могут не радовать. Матч с «Зенитом» был для «Спартака» проверкой. Но мы не увидели то, чего хотели…

— А вас удивило, что Абаскаль так выстрелил? В него же мало кто верил.

— А он еще и не выстрелил! Давайте не спешить с оценками. Чемпионат только начался. Лучше будем судить о нем по весне. Если он еще доработает.

— «Спартак» покинул Леонид Федун — каким он вам запомнился по игровой карьере?

— У меня только хорошие воспоминания о Федуне. Мы не так часто виделись. Но для меня это положительный персонаж. Не знаю, потеря это или нет… Но новые люди — это неизбежность. Новая кровь — часть успеха. Скажем Федуну спасибо, но надо двигаться дальше.

«Многие мечтают возглавить “Спартак”. И я не исключение»

— Я знаю, что у вас никогда не было агента. Почему?

— А зачем он нужен? Наверное, есть агенты, которые работают во благо футболиста. Но мне кажется, что у нас большинство этих специалистов работают не во благо. В российском футболе есть много людей, которым футбол интересен только из-за финансов. Поэтому у нас не все так радужно, как хотелось бы.

— Недавно Сергей Семак заявил, что не смог бы жить за границей. У вас никогда не возникало желания уехать?

— Нет, у меня таких мыслей не возникало. Хотя в свое время мог уехать за рубеж, но не согласился.

— Куда?

— В Канаду. Было предложение. Нужно было тренировать футболистов. Но я отказался.

— Почему?

— Я люблю Россию! Зачем мне уезжать? Я хочу здесь работать и быть нужным. Мне хочется воспитывать новое поколение, передать им свой опыт. Я хочу быть примером для кого-то здесь, в России. Мне моя страна все дала, и я хочу тем же отплатить ей.

— Кем вы себя видите через пять лет?

— Я бы хотел видеть себя тренером в премьер-лиге.

— Мечтаете возглавить «Спартак»?

— «Спартак» многие мечтают возглавить. И я не исключение.