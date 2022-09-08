Чемпион России по футболу в составе «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Словенский защитник Миха Мевля перешел из турецкого футбольного клуба «Аланьяспор» в московский «Спартак». Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.

Мевле 32 года, за «Аланьяспор» он выступал с лета 2021 года, в составе команды защитник провел 16 матчей и не отличился результативными действиями. По ходу карьеры игрок также выступал за словенскую «Горицу», швейцарскую «Лозанну», израильский «Бней Сахнин», румынское «Динамо 1948». В России спортсмен представлял «Ростов», «Сочи» и «Зенит», вместе с которым стал чемпионом страны в сезоне-2018/19. В составе «Динамо 1948» Мевля выиграл чемпионат Румынии.

За сборную Словении защитник принял участие в 49 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.