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18:43 (мск), источник: ТАСС

Чемпион России по футболу в составе «Зенита» Мевля перешел в «Спартак»

Соглашение со словенским защитников рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

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Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Словенский защитник Миха Мевля перешел из турецкого футбольного клуба «Аланьяспор» в московский «Спартак». Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.

Мевле 32 года, за «Аланьяспор» он выступал с лета 2021 года, в составе команды защитник провел 16 матчей и не отличился результативными действиями. По ходу карьеры игрок также выступал за словенскую «Горицу», швейцарскую «Лозанну», израильский «Бней Сахнин», румынское «Динамо 1948». В России спортсмен представлял «Ростов», «Сочи» и «Зенит», вместе с которым стал чемпионом страны в сезоне-2018/19. В составе «Динамо 1948» Мевля выиграл чемпионат Румынии.

За сборную Словении защитник принял участие в 49 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Спартак» в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков в восьми турах. В следующем матче московская команда встретится на выезде с «Ростовом» 11 сентября.

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