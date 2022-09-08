Футболист сборной Камеруна Нгамале перешел в московское «Динамо»

Нгамалё 28 лет, он выступал за «Янг Бойз» с лета 2017 года. В составе команды игрок провел 224 матча, забив в них 40 мячей и отдав 48 голевых передач. Клуб с Нгамалё в составе четыре раза выиграл чемпионат Швейцарии и один раз стал обладателем кубка страны. По ходу карьеры нападающий также выступал за камерунский «Котон Спорт» и австрийский «Альтах». За сборную Нгамалё принял участие в 35 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2022 году.