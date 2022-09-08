Футболист сборной Камеруна Нгамале перешел в московское «Динамо»
Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на один год.
Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на один год.
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Камерунский нападающий Николя Муми Нгамалё перешел из швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» в московское «Динамо». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бело-голубых.
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на один год.
Нгамалё 28 лет, он выступал за «Янг Бойз» с лета 2017 года. В составе команды игрок провел 224 матча, забив в них 40 мячей и отдав 48 голевых передач. Клуб с Нгамалё в составе четыре раза выиграл чемпионат Швейцарии и один раз стал обладателем кубка страны. По ходу карьеры нападающий также выступал за камерунский «Котон Спорт» и австрийский «Альтах». За сборную Нгамалё принял участие в 35 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Кубка африканских наций в 2022 году.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 16 очков в восьми турах. В следующем туре московская команда 9 сентября на выезде встретится с «Сочи».