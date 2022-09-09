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00:50 (мск), источник: ТАСС

Игрой «Сочи» — «Динамо» в пятницу стартует девятый тур чемпионата России по футболу

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 мск.

Сочи
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 сентября. Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу. В этот день «Сочи» на своем поле примет московское «Динамо», игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 мск.

«Сочи» подходит к матчу с серией из двух поражений. В прошлом туре чемпионата России сочинцы проиграли на выезде «Краснодару» (1:2), а 31 августа в гостях уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. «Динамо» в прошлом туре победило на своем поле «Урал» (2:1), но в кубке страны уступило в гостях «Ростову».

Команды проведут седьмой официальный матч друг с другом. Прошлая встреча, которая решала судьбу медалей в чемпионате России сезона-2021/22, завершилась со счетом 5:1 в пользу сочинской команды. Благодаря победе «Сочи» завоевал серебряные медали турнира, бело-голубые стали третьими. В шести прошлых матчах «Сочи» одержал три победы, «Динамо» выиграло два раза, одна встреча завершилась вничью.

В матче с «Динамо» не сыграет полузащитник «Сочи» Виктор Ангбан, который в игре шестого тура с «Ростовом» (2:2) получил травму, у него был диагностирован полный разрыв крестообразной связки правого колена. При этом за сочинцев может дебютировать малийский защитник Мусса Сиссако, который перешел в клуб 1 сентября, но в игре прошлого тура с «Краснодаром» не участвовал. У «Динамо» под вопросом участие уругвайского защитника Диего Лаксальта, который не играет за бело-голубых с 20 августа из-за травмы. Также за московскую команды может дебютировать израильский защитник Эли Даса, он подписал контракт с «Динамо» 7 сентября, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Программа девятого тура РПЛ продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Химки» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». В воскресенье пройдут встречи «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург» и «Ростов» — «Спартак».

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