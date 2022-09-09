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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ — четвертая в мире по чистым убыткам. Итоги трансферного окна в России

Чем запомнится летний регистрационный период в премьер-лиге?

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Источник: Спорт-Экспресс

Наименьшие расходы за четыре года

Самые пессимистичные весенние прогнозы обещали нам аномальное трансферное окно. Многим казалось, что покупать можно будет только игроков из России, а легионеры массово покинут РПЛ, причем бесплатно или за символическую компенсацию. К счастью, эти прогнозы не оправдались. Хотя еврокубковая блокада, геополитическая ситуация и правило ФИФА о приостановке контрактов для иностранцев значительно повлияли на трансферное окно.

Источник: Спорт-Экспресс

Клубы премьер-лиги в совокупности потратили на новичков около 85 миллионов евро — это один из самых скромных показателей за последние восемь окон: меньше было только в 2018 году. Доходы от продаж тоже упали, если сравнивать с прошлым летом, но, в целом, они совсем не аномальные. Лучше даже написать так: заработки клубов РПЛ остались на привычном уровне, а год назад они скакнули за счет выгодной продажи Николы Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм» (30 миллионов евро).

Сразу за Англией, Испанией и Мексикой

Даже в сравнении с другими чемпионатами особых отклонений нет. Четвертый год подряд клубы нашей лиги тратят больше, чем зарабатывают, а этим летом попали в топ-4 в мире по чистым убыткам.

Источник: Спорт-Экспресс

В этой таблице космические показатели у английской премьер-лиги — она установила рекорд по расходам на трансферы. У остальных чемпионатов в таблице примерно похожие цифры по убыткам, а РПЛ прочно заняла четвертое место. Это довольно высоко, но привычно: к примеру, год назад наш чемпионат был десятым в мире, два года назад — третьим, три года назад — тоже четвертым.

А если говорить конкретно о расходах, то Россия упала. В предыдущие три лета РПЛ неизменно держалась в топ-7 по тратам на трансферы, а сейчас вылетела из десятки. Даже английский чемпионшип выложил за новичков больше, чем клубы российской премьер-лиги.

Источник: Спорт-Экспресс

У ЦСКА — наибольшие расходы, у «Зенита» — убытки

Если считать одни только расходы на трансферы, то ЦСКА — лидер лета: армейцы потратили на новичков 12 миллионов евро, причем половина этой суммы ушла на выкуп Хорхе Карраскаля. Но армейцы заработали неплохие деньги на продажах Яки Бийола и Эмиля Бохинена, поэтому их отрицательный баланс не так велик. «Ахмат» — на третьем месте по убыткам из-за приобретения Гамида Агаларова, на втором «Динамо», а сильнее всего бюджет опустел у «Зенита». Покупки Матео Кассьерры и Родригао за 8 миллионов евро в сумме позволили невскому клубу вернуть первое место (год назад лидером был «Локомотив»).

Соответственно, больше всех заработал «Сочи» — в плюс южанам позволили выйти как раз продажи пары южноамериканцев в «Зенит». У «Локомотива» прошлым летом разница между расходами и доходами составила 26 миллионов евро, а сейчас красно-зеленые едва не показали чистую прибыль — конечно же, все из-за выгодной продажи Алексиса Бека-Бека в «Ниццу». Вообще летом только у двух клубов оказалась плюсовая разница между доходами и расходами — у «Сочи», а также у «Крыльев Советов». Остальные хоть на чуть-чуть, но ушли в минус.

Источник: Спорт-Экспресс

Курс на Южную Америку

Что действительно выглядит необычно, так это список самых дорогих новичков РПЛ. Констатируем несколько тенденций.

Первое — два верхних места заняли футболисты, которые весной уже играли в России. «Спартак» и ЦСКА выкупили Кристофера Мартинса и Хорхе Карраскаля соответственно, причем не пожалели за них солидные суммы. Лидерство этой пары подчеркивает, что клубы РПЛ стали осторожнее — больше 5 миллионов евро этим летом тратили лишь на футболистов, которые и так уже заиграны в команде.

Второе — суммы заметно снизились. Матео Кассьерра, третья по величине покупка нынешнего лета, в прошлом году не попал бы даже в десятку — тогда порог вхождения в топ-10 был 5 миллионов евро, а самым дорогим новичком стал Джон Кордоба (20 миллионов евро, из «Герты» в «Краснодар»). Конечно, это говорит и о качестве новичков, и о платежеспособности клубов. Далеко не факт, что сейчас тот же «Краснодар» выложил бы такую сумму за колумбийского форварда. Да и вообще трансфер легионера из Германии сейчас если и вероятен, то трудноосуществим.

Источник: Спорт-Экспресс

Третье — крен на южноамериканский рынок. Бразилия, Колумбия и другие страны жаркого континента всегда были донорами для РПЛ, но сейчас они остались едва ли не единственными: в топ-12 самых дорогих покупок сразу семь южноамериканцев (год назад было двое — Кордоба и Клаудиньо).

Четвертое — снижение числа трансферов из Европы. В рейтинге выше таких два: Кристофер Мартинс из швейцарского «Янг Бойз», а также Марио Митай из греческого АЕК. Но оба трансфера легко объяснимы: люксембуржец всю весну провел в «Спартаке» и просто был выкуплен, а албанец играл за дубль греческого клуба и банально не нужен был основе.

Отметим и то, что летом был популярен сербский рынок. Однако футболисты оттуда стоили клубам РПЛ намного дешевле, чем южноамериканцы.

Бека-Бека — лучшая продажа

«Локомотив» заработал на трансфере Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» целых 12 миллионов евро — это с отрывом лучшая продажа лиги в это окно. Но подобных выгодных сделок могло быть больше, если бы не всем известные события. К примеру, «Рубин» мог бы получить хорошие деньги за Хвичу Кварацхелию, «Динамо» — за Себастьяна Шиманьски и Арсена Захаряна, «Спартак» — за Джордана Ларссона.

Отдельные неплохие продажи за рубеж все же есть: «Спартак» и ЦСКА выручили по 4 миллиона евро за Понсе и Бийола. Но многие сделки были совершены фактически без переговоров — российские клубы получали лишь те деньги, которые им давали, ведь в нынешней ситуации они находятся далеко не в выигрышном положении.

Источник: Спорт-Экспресс

Трудно сказать, как дела изменятся следующим летом. В прошлом году мы констатировали, что РПЛ даже не приближается к статусу «лиги на экспорт», но сейчас появились новые проблемы, более существенные. Если тенденция не остановится, то через несколько сезонов российские клубы будут продавать футболистов только другим российским клубам и в некоторые дружественные страны.

Автор: Гоша Чернов

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