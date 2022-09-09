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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Золотое время». Дмитрий Комбаров высказался об изоляции российского футбола

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.

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Источник: РИА "Новости"

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всё с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всё закончится, и мы будем играть в еврокубках. За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками. Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», — сказал Комбаров в эксклюзивном в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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