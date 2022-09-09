«Ростов» сыграет против «Спартака» в форме с подсолнухами в честь 85-летия Ростовской области
«Ростов» представил специальный комплект формы на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».
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«Ростов» представил специальный комплект формы на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».
Команда в честь 85-летия Ростовской области сыграет в футболках, на которых будет нанесен принт из подсолнухов — одного из символов региона. После матча футболки будут разыграны на аукционе, средства от которого пойдут на благотворительность.
Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 11 сентября и начнется в 19:45 мск.