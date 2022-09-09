Акинфеев — о Fan ID: Болельщики должны быть на стадионе. Фанаты ЦСКА сказали, что будут бойкотировать до упора

— Болельщики — это праздник футбола. Сейчас ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и 10 минут ходит по автобусу [проверяет Fan ID]. Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, приехал на стадион, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: «Может, еще карманы вывернуть?».

Но болельщики — это основной момент. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола. Когда у тебя полные трибуны (50, 60 тысяч), как в Питере, например, то вообще другая игра совершенно. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-196674536&id=456239547&hash=1295b4a842f8061b&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Я общался с ребятами из фанатских группировок ЦСКА. Они сказали, что до упора не будут посещать матчи. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем.