Акинфеев раскритиковал введение Fan ID

«Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал Акинфеев, добавив, что он лично общался с фанатами, бойкотирующими матчи.

Спортсмен заявил, что также недоволен проверками игроков перед входом на стадион. «Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: “Может, еще карманы вывернуть?”», — поделился голкипер.