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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферное окно РПЛ удивило. Легионеров в России стало больше, но откуда они приехали?

Мы разобрали географию всех трансферов лиги.

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Источник: Чемпионат.com

Летнее трансферное окно в России закрылось. В текущей геополитической ситуации легионеры — ценнейший ресурс РПЛ, который, казалось бы, должен истощиться. Но на практике всё вышло совсем не так. «Чемпионат» посчитал иностранных игроков, приехавших в Премьер-Лигу извне летом 2021 и 2022 годов.

Важно: в расчёты не включены легионеры, приехавшие в РПЛ раньше лета-2021 и оставшиеся в лиге по сей день, и те иностранцы, чей трансфер оформили внутри страны (например, Силвие Бегич перешел из «Рубина» в «Урал»).

Южная Америка: бразильцев втрое больше, вспоминаем про легионеров из Чили

Удивительно, но прошлым летом в РПЛ приехали всего два бразильца: Родригао и Клаудиньо. А этим — втрое больше! Тут и Мантуан с Иваном, и Мойзес с Рошей, и Фассон с Габриэлом. Больше нет легионеров из Венесуэлы (был Понсе), зато снова привыкаем к представителям Чили (Мендес из ЦСКА). Парагвайцев теперь двое (Фернандес и Акоста), а уругвайцев поубавилось, но новичок приехал снова в «Динамо» (Маричал). \

Источник: Чемпионат.com

Количественно южноамериканцев-новичков в РПЛ стало сильно больше — 14 этим летом против 10 прошлым. Кстати, еще в чемпионат России приехал уникальный с точки зрения гражданства футболист: «Оренбург» подписал хавбека сборной Коста-Рики Марина. Из Центральной Америки Химми такой один.

Центральная Европа: единственная зона, откуда легионеров приехало меньше

Летом-2021 в чемпионат России приехали 14 новых игроков с паспортом стран Центральной Европы. Анджорин, Бауэр, Дрейер, Бека-Бека, сразу три шведа — кого тут только не было. Но политический контекст изменился, и теперь из стран Евросоюза и приближённых к ним в РПЛ почти не едут. А если едут — то с осуждением или критикой. Суммарно в только что закрывшееся окно из Европы к нам в Премьер-Лигу приехали пять игроков, включая Норманна, Ле Таллека, Влута и других. Также учтён выкуп люксембуржца Мартинса «Спартаком». (Словения указана по ошибке — она в другой зоне, мы скоро это исправим).

Источник: Чемпионат.com

Ещё важный нюанс — в чемпионате России вновь заинтересовались игроками с израильским паспортом. Так, например, «Динамо» сначала пыталось арендовать Эдена Карцева у «Маккаби», а затем подписало контракт с капитаном сборной Израиля Эли Дасой.

Южная Европа: очень много сербов, камбэк черногорцев и минимум хорватов

Балканский рынок легионеров — один из важнейших для РПЛ: клубы регулярно находят там качественных игроков без переплат. Но если прошлым летом российские клубы делали выбор в пользу хорватов (Едвай, Барац, Бегич), то в этот раз случилась массовая закупка сербами (Баньяц, Зделар, Гайич, Чиркович, Ранджелович, Шапич). А ещё вспомнили про футболистов из Черногории (Раконьяц и Роганович). Интерес к албанцам и боснийцам сохраняется.

Источник: Чемпионат.com

Кажется, югославы — самый ликвидный товар. Футболистов оттуда можно развить и продать. Пока европейцы приостанавливают контракты и уезжают, а южноамериканцы просят увеличить контракт в новых условиях (а если этого не делают, то тоже уезжают), балканцы стабильно с нами, а ещё переходят из клуба в клуб внутри страны и глобально не подводят.

Африка: оживший интерес — и сразу по два игрока из Кабо-Верде, Сенегала и Конго

Последние годы футболистов из Африки в чемпионате России было немного — их количество всегда варьировалось вокруг десяти. Но если прошлым летом в РПЛ приехали девять представителей этого континента, то в этот раз их уже 13. Усиленный интерес к африканским игрокам привёл к приезду шести человек (по два на страну) из Сенегала, Кабо-Верде и Конго. Зимой их будет ещё больше?

Источник: Чемпионат.com

Привлекательность Африки в новых условиях логична: футболистов из этих стран не так сильно волнуют европейские проблемы и кризисы, а качество они давать готовы. Яркий пример — Кейта Бальде из «Спартака», в карьере которого были «Барселона», «Лацио» и ещё несколько клубов из топовых чемпионатов.

Тенденция: легионеров из Центральной Европы замещают иностранцы из других регионов

Да, вывод простой, но сделать его всё-таки надо. Если раньше чемпионат России пользовался спросом у футболистов из ЕС и Скандинавии, то теперь привлекательность РПЛ упала: из-за внешнего давления, отсутствия еврокубков и падения уровня зарплат. Но процесс замещения непрерывен — долго места легионеров вакантными оставаться не могут — прошлым летом в наш чемпионат приехали 38 новых легионеров, а теперь — 44. Позиции центральных европейцев уже заняли игроки с Балкан, южноамериканцы, африканцы. Скажется ли это на качестве? Естественно. Но ситуация изменится (в любую из сторон) только под влиянием политического контекста и финансовой стабилизации трансферного рынка России.

Константин Кринский

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