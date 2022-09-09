Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
10.09
Фулхэм
Челси
Футбол. Премьер-лига
10.09
Химки
Крылья Советов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий ушёл с поста главного тренера ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Насколько я понимаю, Алексей понял, что тяжело, на самом деле, работать, как я понимаю. Я считаю, что это был непровальный сезон. Они решили так, что мы можем сказать? Да, были провальные матчи, но если взять на дистанции, с тем составом, что был у ЦСКА, закончили нормально. Я догадывался тура за три до конца, что такая история может произойти. Мы конкретно об этом не говорили, нужно было спокойно доиграть чемпионат. Потом я поговорил с Алексеем, он говорил: “Я хочу быть тренером, но пока не вытягиваю”. Человек пришёл и сказал честно. Год был тяжёлым, сборы были австрийские, испанские, не было соперников. Он пришёл в такую струю. Ты был сначала футболистом, тебе было по барабану, за тебя всё делают: отель, еду, повар подбегает. Только играй в PlayStation, книжку читай и отдыхай. А здесь рутинная работа: ты просыпаешься в 8:00, завтракаешь и до 12 ночи ты должен фигачить.

Насколько я знаю, если бы Алексей не принял это решение (покинуть ЦСКА — Прим. “Чемпионата”), он бы остался главным тренером команды. Можно ли меня было назвать одним из тренером? Конечно, нет. У меня не было такой роли никогда в жизни ни при одном тренере. Даже сейчас я не считаю себя ни тренером, ни играющим тренером, ни тренером вратарей. По составу ко мне никто не обращался. Никогда в жизни», — рассказал Акинфеев в видео, опубликованном на Youtube-канале «Коммент. Шоу».

Во время загрузки произошла ошибка.

40-летний Березуцкий с 2001 по 2018 год был футболистом московской команды. Летом 2021 года специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, а затем избавился от этой приставки и руководил командой весь сезон-2021/2022. Армейцы финишировали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на пятой строчке турнирной таблицы.

 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь