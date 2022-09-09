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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 9 сентября, матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» будет дан старт девятому туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Обслужит встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 9, 9.09.2022, 20:00

Сочи2Динамо1

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Жоазиньо, Сарвели.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Даса, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Смолов, Гладышев.

Помогать Левникову будут Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Ранэль Зияков (Набережные Челны). Судьёй VAR назначен Евгений Кукуляк (Калуга), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).

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