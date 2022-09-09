«Динамо» уступило «Сочи» и потерпело первое поражение в текущем сезоне РПЛ

В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (6-я минута), Кристиан Нобоа (11). У «Динамо» отличился Денис Макаров (40).

В составе «Динамо» дебютировали норвежский защитник Матиас Норманн и израильский защитник Эли Даса. Норманн перешел в «Динамо» на правах аренды из «Ростова», Даса подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2023/24 и перешел в статусе свободного агента.

Команды провели между собой седьмой матч в рамках РПЛ, «Сочи» одержал четвертую победу в очном противостоянии. «Динамо» был сильнее в одной игре, еще два матча завершились вничью.