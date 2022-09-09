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22:06 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» уступило «Сочи» и потерпело первое поражение в текущем сезоне РПЛ

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» дома со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на стадионе «Фишт».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Георгий Мелкадзе (6-я минута), Кристиан Нобоа (11). У «Динамо» отличился Денис Макаров (40).

В составе «Динамо» дебютировали норвежский защитник Матиас Норманн и израильский защитник Эли Даса. Норманн перешел в «Динамо» на правах аренды из «Ростова», Даса подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2023/24 и перешел в статусе свободного агента.

Команды провели между собой седьмой матч в рамках РПЛ, «Сочи» одержал четвертую победу в очном противостоянии. «Динамо» был сильнее в одной игре, еще два матча завершились вничью.

«Сочи» благодаря победе поднялся на пятое место, «Динамо» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Обе команды набрали по 16 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет дома с петербургским «Зенитом» 17 сентября. «Сочи» на следующий день примет воронежский «Факел».

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