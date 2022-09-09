Бездарные десять минут «Динамо» в Сочи. Не спас даже курьез года от Джанаева

У четырехлетнего «Сочи» и победителя первого чемпионата страны-1936 «Динамо» уже своя история противостояний: в минувшем сезоне клубы зарубились в борьбе за вторую строчку. До последнего тура впереди шли бело-голубые, однако в решающей очной встрече южане устроили москвичам порку — 5:1.

С тех пор не прошло и четырех месяцев, а команды изменились глобальным образом — с одной стороны нет главного тренера Владимира Федотова и лидеров Кассьерры с Родригао, с другой — Сандро Шварца и Бальбуэны, Ордеца, Варелы, Шиманьски, Моро.

Бело-голубые взяли взамен пятерых новичков, но троих — Норманна, Дасу и Нгамале — на самом флажке. Так что в стартовом составе в Сочи оказались лишь два центральных защитника — Маричаль и Фернандес, приехавших чуть раньше. Норманн и Даса остались в запасе, а Нгамале — в Москве, он подписал контракт, когда команда уже отправилась на выезд.

У «Сочи» с первых минут вышел только один летний новичок — Мещанинов, а Сарвели, Сиссако и Кравцов готовились усилить игру по ходу встречи. Но главное, что сделали черноморцы — сохранили в составе Нобоа. Эквадорец рвался в Москву, несколько раз говорил о предложении ЦСКА, однако его не отпустили. И теперь 37-летний ветеран показывает, чем мастер отличается от подмастерья.

На Нобоа держится вся игра «Сочи», а рядом расцветают техничные Юсупов, Бурмистров, Мелкадзе и Терехов.

Уже за первые десять минут они общими усилиями отправили гостей в глубокий нокдаун — 2:0. Причем преимущество абсолютно заслуженное — хозяева не реализовали еще один отличный момент, а в другом случае мяч был отменен из-за минимального офсайда.

Вряд ли кто-то сумеет объяснить, что в эти минуты творилось с «Динамо». Логичное обоснование можно найти только одно — молодость и адаптация. В центре полузащиты играют 19-летние Захарян и Гагнидзе, связка в центре обороны постарше — 21 год Маричалю и 22 — Фернандесу. Однако для защитников это совсем юный возраст, а если учесть, что они впервые появились в таком сочетании, только-только оказавшись в новом чемпионате, то их провалу можно найти какое-то логическое объяснение.

От чего, впрочем, динамовцам было не легче. Комбинации Терехов-Бурмистров-Мелкадзе, а потом Макарчук-Мелкадзе-Нобоа прошли с потрясающей легкостью. Словно профессионалам противостояли любители.

Отыгрываться с 0:2 — то еще удовольствие. Хотя динамовцы и не сдались. У Грулева было два выхода один на один, однако отыграть один мяч удалось не тогда, а в эпизоде, когда опасностью и не пахло. Ее сам себе придумал голкипер Джанаев, отметивший дебют в сезоне неудачным финтом против Макарова. Динамовец ловко вышел из дуэли победителем, забив, возможно, самый курьезный гол сезона — 2:1.

Стало интереснее, а Йоканович добавил красок, выпустив свежих новичков — Дасу и Норманна.

Бело-голубые действительно завладели преимуществом, стали давить, вполне могли и сравнять счет — Скопинцев, Смолов и Захарян били из выгоднейших позиций. Однако спасти игру гостям так и не удалось. И винить в этом они могут только себя, бездарно проспав первые десять минут.

Боеспособный состав Йокановичу к закрытию трансферного окна собрали, но сделать из него команду главному тренеру еще только предстоит. А «Сочи», одержав важную победу, догнал в таблице бело-голубых. Снова рядом, как и в минувшем сезоне.