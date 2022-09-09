Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.09
Ланс
Труа
10
Футбол. Зарубежный
9.09
Жирона
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
9.09
Вердер
Аугсбург
01
Футбол. Премьер-лига
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Челси
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Крылья Советов
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
9.09
Сочи
Динамо
21
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
9 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Бездарные десять минут «Динамо» в Сочи. Не спас даже курьез года от Джанаева

«Сочи» обыграл бело-голубых — 2:1.

Динамо
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

У четырехлетнего «Сочи» и победителя первого чемпионата страны-1936 «Динамо» уже своя история противостояний: в минувшем сезоне клубы зарубились в борьбе за вторую строчку. До последнего тура впереди шли бело-голубые, однако в решающей очной встрече южане устроили москвичам порку — 5:1.

С тех пор не прошло и четырех месяцев, а команды изменились глобальным образом — с одной стороны нет главного тренера Владимира Федотова и лидеров Кассьерры с Родригао, с другой — Сандро Шварца и Бальбуэны, Ордеца, Варелы, Шиманьски, Моро.

Бело-голубые взяли взамен пятерых новичков, но троих — Норманна, Дасу и Нгамале — на самом флажке. Так что в стартовом составе в Сочи оказались лишь два центральных защитника — Маричаль и Фернандес, приехавших чуть раньше. Норманн и Даса остались в запасе, а Нгамале — в Москве, он подписал контракт, когда команда уже отправилась на выезд.

У «Сочи» с первых минут вышел только один летний новичок — Мещанинов, а Сарвели, Сиссако и Кравцов готовились усилить игру по ходу встречи. Но главное, что сделали черноморцы — сохранили в составе Нобоа. Эквадорец рвался в Москву, несколько раз говорил о предложении ЦСКА, однако его не отпустили. И теперь 37-летний ветеран показывает, чем мастер отличается от подмастерья.

На Нобоа держится вся игра «Сочи», а рядом расцветают техничные Юсупов, Бурмистров, Мелкадзе и Терехов.

Уже за первые десять минут они общими усилиями отправили гостей в глубокий нокдаун — 2:0. Причем преимущество абсолютно заслуженное — хозяева не реализовали еще один отличный момент, а в другом случае мяч был отменен из-за минимального офсайда.

Вряд ли кто-то сумеет объяснить, что в эти минуты творилось с «Динамо». Логичное обоснование можно найти только одно — молодость и адаптация. В центре полузащиты играют 19-летние Захарян и Гагнидзе, связка в центре обороны постарше — 21 год Маричалю и 22 — Фернандесу. Однако для защитников это совсем юный возраст, а если учесть, что они впервые появились в таком сочетании, только-только оказавшись в новом чемпионате, то их провалу можно найти какое-то логическое объяснение.

От чего, впрочем, динамовцам было не легче. Комбинации Терехов-Бурмистров-Мелкадзе, а потом Макарчук-Мелкадзе-Нобоа прошли с потрясающей легкостью. Словно профессионалам противостояли любители.

Отыгрываться с 0:2 — то еще удовольствие. Хотя динамовцы и не сдались. У Грулева было два выхода один на один, однако отыграть один мяч удалось не тогда, а в эпизоде, когда опасностью и не пахло. Ее сам себе придумал голкипер Джанаев, отметивший дебют в сезоне неудачным финтом против Макарова. Динамовец ловко вышел из дуэли победителем, забив, возможно, самый курьезный гол сезона — 2:1.

Стало интереснее, а Йоканович добавил красок, выпустив свежих новичков — Дасу и Норманна.

Бело-голубые действительно завладели преимуществом, стали давить, вполне могли и сравнять счет — Скопинцев, Смолов и Захарян били из выгоднейших позиций. Однако спасти игру гостям так и не удалось. И винить в этом они могут только себя, бездарно проспав первые десять минут.

Боеспособный состав Йокановичу к закрытию трансферного окна собрали, но сделать из него команду главному тренеру еще только предстоит. А «Сочи», одержав важную победу, догнал в таблице бело-голубых. Снова рядом, как и в минувшем сезоне.

Константин Алексеев

Читайте также
Сочи
2:1
Первый тайм: 2:1
Динамо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь