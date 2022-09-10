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09:27 (мск), источник: ТАСС

Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще две игры продолжат программу девятого тура РПЛ

Также в этот день состоятся матчи «Химки» — «Крылья Советов» и «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород».

ЦСКА
Краснодар
Химки
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Краснодар», «Химки» — «Крылья Советов» и «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 9, 10.09.2022, 17:30

ЦСКА-Краснодар-

Среди субботних матчей выделяется игра между московским ЦСКА и «Краснодаром». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. 6 сентября пресс-служба армейцев сообщила, что перед началом игры выступит народный артист РФ Григорий Лепс.

31 августа обе команды сыграли в первом туре группового этапа Фонбет — Кубка России. «Краснодар» на выезде победил подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в матче квартета А, где также выступают столичный «Локомотив» и «Пари НН», 14 сентября краснодарская команда в гостях сыграет с железнодорожниками. ЦСКА на выезде победил «Торпедо» (2:0) в матче группы D, также там играют екатеринбургский «Урал» и «Сочи». 14 сентября ЦСКА на своем поле примет «Урал».

«Краснодар» подходит к игре с серией из семи матчей без поражений (шесть побед и одна ничья) во всех турнирах. ЦСКА имеет серию без поражений из четырех игр (три победы и одна ничья). Матч первого круга прошлого сезона между командами завершился вничью со счетом 0:0, во второй части чемпионата на своем поле сильнее оказалась краснодарская команда — 1:0. В последний раз ЦСКА побеждал 8 мая 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе ЦСКА продолжают восстановление от травм нападающий Антон Заболотный и защитник Георгий Щенников, их участие в игре под вопросом. У «Краснодара» могут дебютировать полузащитник из Кабо-Верде Кевин Ленини и португальский хавбек Батчи. Оба игрока присоединились к «Краснодару» в конце трансферного окна, которое завершилось 8 сентября.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в восьми матчах. «Краснодар» имеет столько же очков, но располагается на третьей позиции, так как уступает армейцам по дополнительным показателям.

В «Химках» могут сменить руководство

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 9, 10.09.2022, 15:00

Химки-Крылья Советов-

В другом матче дня «Химки» на своем поле примут самарские «Крылья Советов», встреча пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 15:00 мск. Подмосковная команда потерпела пять поражений подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в восьми матчах. «Крылья Советов» с девятью очками располагаются на 11-й позиции.

5 сентября член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил ТАСС, что совет учредителей клуба до конца недели может рассмотреть вопрос о смене генерального директора. Эту должность с 8 июня занимает бывший спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов. Он сменил Владимира Габулова, который 5 мая по семейным обстоятельствам оставил эту должность.

В другом матче субботы грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 19:45 мск. «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в восьми матчах. Команда из Нижнего Новгорода с девятью очками располагается на 10-й позиции.

Программа девятого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Сочи» дома обыграл столичное «Динамо» со счетом 2:1. В воскресенье состоятся игры «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург» и «Ростов» — «Спартак».

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