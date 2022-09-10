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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Краснодар»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

ЦСКА
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 9, 10.09.2022, 17:30

ЦСКА4Краснодар1

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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