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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» набрали первые очки в РПЛ впервые после ухода Юрана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. «Химки» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Химки
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 0:0. На 19-й минуте футболист «Крыльев Советов» Матео Барач не реализовал пенальти. Отразивший удар голкипер Илья Лантратов признан лучшим игроком встречи.

«Химки» впервые набрали очки после ухода главного тренера Сергея Юрана, который был отправлен в отставку 10 августа. Команда провела второй матч под руководством Спартака Гогниева и прервала серию из четырех поражений в Российской премьер-лиге.

Подмосковный клуб, набравший 8 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 10 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Химки» 18 сентября на выезде сыграют с «Краснодаром», «Крылья Советов» днем ранее в гостях встретятся с «Ростовом».

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0:0
Первый тайм: 0:0
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