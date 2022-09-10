«Химки» набрали первые очки в РПЛ впервые после ухода Юрана

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счетом 0:0. На 19-й минуте футболист «Крыльев Советов» Матео Барач не реализовал пенальти. Отразивший удар голкипер Илья Лантратов признан лучшим игроком встречи.

«Химки» впервые набрали очки после ухода главного тренера Сергея Юрана, который был отправлен в отставку 10 августа. Команда провела второй матч под руководством Спартака Гогниева и прервала серию из четырех поражений в Российской премьер-лиге.

Подмосковный клуб, набравший 8 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 10 очками располагаются на девятой строчке.