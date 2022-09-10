ЦСКА победил «Краснодар» благодаря трем пенальти в матче РПЛ

Встреча прошла в Москве на стадионе «Вэб Арена» и завершилась со счетом 4:1. Три гола армейцы забили с пенальти: на 30-й минуте отличился полузащитник Хорхе Карраскаль, на седьмой добавленной к первому тайму — нападающий Федор Чалов, на 62-й — хавбек Хесус Медина. С игры у ЦСКА отличился форвард Адольфо Гайч на первой добавленной ко второму тайму минуте. Единственный гол у «Краснодара» забил защитник Кристиан Рамирес на 47-й минуте.