Дубль Сулейманова принёс «Пари НН» победу в матче с «Ахматом»

Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 3:1, а главным героем матча стал форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, оформивший дубль.

Он открыл счёт на 22-й минуте. На 59-й минуте Юрий Журавлёв сравнял счёт, но уже через две минуты Сулейманов забил второй мяч. А точку в матче поставил Кирилл Гоцук, отличившийся на 64-й минуте.

«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте.