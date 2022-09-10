Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.09
Марсель
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
10.09
Атлетико
Сельта
41
Футбол. Зарубежный
10.09
Сампдория
Милан
12
Футбол. Премьер-лига
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
Футбол. Зарубежный
10.09
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
10.09
Шальке-04
Бохум
31
Футбол. Зарубежный
10.09
Кадис
Барселона
04
Футбол. Зарубежный
10.09
Интер
Торино
10
Футбол. Зарубежный
10.09
ПСЖ
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
Футбол. Зарубежный
10.09
Эспаньол
Севилья
23
Футбол. Зарубежный
10.09
Борнмут
Брайтон
Футбол. Зарубежный
10.09
Лестер
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
10.09
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
10.09
Саутгемптон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
10.09
Бавария
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
10.09
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
10.09
Герта
Байер
22
Футбол. Зарубежный
10.09
Хоффенхайм
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
10.09
РБ Лейпциг
Боруссия Д
30
Футбол. Зарубежный
10.09
Наполи
Специя
10
Футбол. Премьер-лига
10.09
Химки
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
10.09
Райо Вальекано
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
10.09
Фулхэм
Челси
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10 сентября, источник: Чемпионат.com

Андрей Талалаев близок к отставке из «Ахмата» после поражения от «Пари НН»

Андрей Талалаев близок к отставке с поста главного тренера «Ахмата». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ахмат
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Руководство грозненского клуба очень недовольно поражением от “Пари НН”. В ближайшее время Талалаев, скорее всего, будет уволен», — добавил источник «Чемпионата».

Сегодня, 10 сентября, грозненцы уступили «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счётом 3:1.

«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте. В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом». В свою очередь, «Ахмат» сыграет в гостях в Екатеринбурге с «Уралом».

Читайте также
Ахмат
1:3
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь