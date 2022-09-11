Хесус Медина: Не учу русский язык, для меня он слишком сложный

— Да, мы знали, что это важная дата для клуба. Мы усердно работали, чтобы сегодня одержать такую победу. Это отличный подарок для болельщиков ЦСКА.

Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно, — сказал Медина в беседе с корреспондентом Владиславом Шапиро.