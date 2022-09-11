«Факел» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.