«Урал» одержал первую победу в РПЛ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл московское «Торпедо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл московское «Торпедо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Эрик Бикфалви (71-я, 84-я минуты).
Для «Урала» эта победа стала первой в текущем розыгрыше РПЛ. С середины августа клуб возглавляет бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко, ранее екатеринбуржцы под его руководством победили «Сочи» в матче Кубка России (2:0). «Торпедо», в нынешнем сезоне вернувшееся в высший дивизион чемпионата страны, пока не выиграло ни одной встречи.
«Урал» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, «Торпедо» с 1 очком располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре екатеринбуржцы 17 сентября дома сыграют с грозненским «Ахматом», «Торпедо» в тот же день примет московский ЦСКА.