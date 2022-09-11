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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» одержал первую победу в РПЛ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл московское «Торпедо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

УралЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Эрик Бикфалви (71-я, 84-я минуты).

Для «Урала» эта победа стала первой в текущем розыгрыше РПЛ. С середины августа клуб возглавляет бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко, ранее екатеринбуржцы под его руководством победили «Сочи» в матче Кубка России (2:0). «Торпедо», в нынешнем сезоне вернувшееся в высший дивизион чемпионата страны, пока не выиграло ни одной встречи.

«Урал» с 4 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, «Торпедо» с 1 очком располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре екатеринбуржцы 17 сентября дома сыграют с грозненским «Ахматом», «Торпедо» в тот же день примет московский ЦСКА.

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Урал
2:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо
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