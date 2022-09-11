«Урал» одержал первую победу в РПЛ

Для «Урала» эта победа стала первой в текущем розыгрыше РПЛ. С середины августа клуб возглавляет бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко, ранее екатеринбуржцы под его руководством победили «Сочи» в матче Кубка России (2:0). «Торпедо», в нынешнем сезоне вернувшееся в высший дивизион чемпионата страны, пока не выиграло ни одной встречи.