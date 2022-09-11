«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева

«Руководство футбольного клуба “Ахмат” приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера. Готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев», — написала пресс-служба грозненского клуба.

В девяти матчах чемпионата России сезона-2022/2023 грозненский клуб под руководством Андрея Талалаева набрал 11 очков. Сейчас «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице.