«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Андрея Талалаева

Футбол, Премьер-лига, Тур 910.09.2022, 19:45 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 7710 зрителей
|Андрей Талалаев
|Михаил Галактионов
|Юрий Журавлев
|59′
|Тимур Сулейманов
|22′
|Тимур Сулейманов(Милсон)
|61′
|Кирилл Гоцук(Николай Калинский)
|64′
|88
|Гиорги Шелия
|13
|Никита Гойло
|44
|Юрий Журавлев
|5
|Лукас Масоэро
|96
|Марат Быстров
|24
|Кирилл Гоцук
|7
|Бернард Бериша
90′
|86
|Илья Агапов
|59
|Евгений Харин
|8
|Мамаду Майга
52′
|94
|Артем Тимофеев
|78
|Николай Калинский
|40
|Ризван Уциев
70′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|17
|Владислав Карапузов
|6
|Иброгимхалил Юлдошев
70′
|11
|Лечи Садулаев
77′
|17
|Эльмир Набиуллин
|18
|Владислав Камилов
|9
|Вячеслав Кротов
36′46′
|23
|Антон Швец
48′70′
|10
|Милсон
|21
|Иван Олейников
|94
|Дмитрий Рыбчинский
56′81′
|25
|Александр Трошечкин
28′85′
|90
|Константин Шильцов
|19
|Кирилл Фольмер
|93
|Тимур Сулейманов
84′90′
|77
|Гамид Агаларов
46′
|4
|Илья Жигулев
|29
|Владимир Ильин
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Шадыханов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Артем Чистяков(Россия, Азов)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)