Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Верона
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн
Осер
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Кубань
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Уфа
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Оренбург
80
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Атлетик
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
Спартак
Футбол. Зарубежный
18:30
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Волга
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Нант
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Монца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Родина
22
Футбол. Премьер-лига
15:00
Факел
Локомотив
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Мальорка
41
Футбол. Зарубежный
14:00
Страсбур
Клермон Фут
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кремонезе
11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Торпедо
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
15:00
Факел
Локомотив
20
13:00
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
5.09
Торпедо
Ростов
01
4.09
Спартак
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:31 (мск), источник: ТАСС

«Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу после возвращения в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу игроков воронежской команды.

Факел
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Локомотив"

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Морозов (45+6), Ираклий Квеквескири (58).

«Факел» провел первый матч после ухода главного тренера Олега Василенко, соглашение с которым было расторгнуто 6 сентября по обоюдному согласию сторон. Обязанности главного тренера временно исполняет Дмитрий Пятибратов. Василенко тренировал «Факел» с 2020 года.

«Факел» одержал первую победу после возвращения в РПЛ. По итогам прошлого сезона воронежская команда заняла второе место в первом дивизионе чемпионата страны и напрямую вышла в РПЛ. «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года, тогда команда заняла 15-е место. Лучшим результатом воронежской команды в высшем российском дивизионе является 13-е место в 2000 году.

«Факел» набрал семь очков в девяти турах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 9 баллами располагается на 11-й позиции. В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Сочи» 18 сентября. «Локомотив» в тот же день в гостях сыграет против московского «Спартака».

Читайте также
Факел
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
 Уехавший в США саблист исключен из состава сборной России
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь