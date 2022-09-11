«Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу после возвращения в РПЛ

ВОРОНЕЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб «Факел» со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив» в домашнем матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Морозов (45+6), Ираклий Квеквескири (58).

«Факел» провел первый матч после ухода главного тренера Олега Василенко, соглашение с которым было расторгнуто 6 сентября по обоюдному согласию сторон. Обязанности главного тренера временно исполняет Дмитрий Пятибратов. Василенко тренировал «Факел» с 2020 года.

«Факел» одержал первую победу после возвращения в РПЛ. По итогам прошлого сезона воронежская команда заняла второе место в первом дивизионе чемпионата страны и напрямую вышла в РПЛ. «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года, тогда команда заняла 15-е место. Лучшим результатом воронежской команды в высшем российском дивизионе является 13-е место в 2000 году.