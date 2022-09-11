Провалы «Локомотива» — уже система. Воронеж заслужил первую победу в РПЛ

Редкое совпадение, когда перед очной встречей тренеров меняют обе команды. Но если в случае с «Факелом» отставку Олега Василенко после трех поражений, включая кубковое, можно обосновать, то с «Локомотивом» традиционно все сложно. Расставание с Марвином Комппером, который вроде бы был главным де-факто, при сохранении Йозефа Циннбауэра — очередной немецкий ребус, разгадывая который еще сложнее понять, за кем и какая зона ответственности была закреплена.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 9, 11.09.2022, 15:00 Факел 2 Локомотив 0

Теперь вся ответственность за работу с командой лежит на Циннбауэре, который уже отметился несколькими кадровыми решениями — от выхода Даниила Куликова вместо получившего мышечное повреждение Артема Карпукаса до неожиданной замены Дмитрия Живоглядова на Максима Ненахова.

Последний, кстати, сразу оказался в центре внимания, когда в собственной штрафной в не требовавшей того ситуации рискованно толкнул Евгения Морозова. Хорошо, что судьи не нашли оснований для назначения пенальти (как и в противоположной штрафной, где Безбородов долго рассматривал фол Брызгалова на Камано, но так и не решился дать пенальти).

С другой стороны, Ненахов мог и открыть счет, здорово ворвавшись в свободную зону после заброса Станислава Макгеева. Он даже мяч мимо вратаря пробросил, но завершающий удар не получился.

Как и у Ивана Игнатьева, который мог повторить свой номер из игры с «Оренбургом», получив длинную передачу от голкипера Даниила Худякова. А когда шикарный по исполнению гол забил Джирано Керк, соло голландца предшествовал офсайд. В общем, может показаться, что «Локомотиву» не хватало только завершения, но кое в чем он «Факелу» уступал.

Воронежцы под руководством и. о. главного тренера Дмитрия Пятибратова выглядели по-спортивному злее. Иногда даже чересчур, что вылилось в три желтые карточки еще до перерыва. Но не будь у хозяев какой-то бешеной самоотдачи — не было бы у них и шансов против такого соперника. И гола бывшего игрока «Казанки» Морозова после трех выигранных верховых единоборств, конечно, не случилось бы.

Да и второго мяча в исполнении Ираклия Квеквескири. Хотя там к общекомандной заряженности приложился еще и качественный дриблинг, позволивший эффектно проскочить на ударную позицию межу Тином Едваем и Ненаховым. Защитники «Локо» превратились в аналог тренировочных стоек.

А как Едвай с Худяковым едва не превратились в героев мемов, растерявшись под напором Хызыра Аппаева?!

Такой «Факел» просто не мог не одержать победу. Как и такой «Локомотив» — спасти игру. В теории, конечно, все могло пойти иначе, если бы при счете 1:0 Илья Свинов не вытащил из угла удар Камано. Только на практике команда Циннбауэра слишком хрупкая и неустоявшаяся как для камбэков, так и для глобальных задач.

С эффективностью Марко Раконьяца в атаке все давно понятно. Без Вильсона Изидора классного финишера просто нет. А про потенциал дебютанта Педриньо говорить пока рано. Для начала новичок немного обалдел, отлетев от габаритного соперника, как от стены. Но потом показал и технику, и мысль, и интересные решения.

Результат это, правда, не изменило. Воронеж с его невероятными болельщиками заслужил свой победный праздник. А у «Локо» — уже третье поражение подряд (включая кубковую встречу) и одно очко отрыва от зоны стыковых матчей.

И, кажется, это уже не случайность, а система.