«Ростов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

В восьми матчах РПЛ «Ростов» набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Спартак» (16) — шестой.

Обслужит матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитр VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощник — Валерий Данченко (Уфа).