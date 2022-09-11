Личка объяснил, почему «Оренбург» проиграл «Зениту» со счетом 0:8
Главный тренер «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Главный тренер «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Зенита» со счётом 8:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Почему не играли как “Торпедо”? Я люблю футбол. Понятно, что “Торпедо” здесь проиграло 0:2. А мы — 0:8. Я не жалею, что мы не сыграли от обороны. Я принял такое решение. И я отвечаю за результат. Зрители хотят видеть футбол, голы, эмоции.
Но мы забыли играть в футбол, забыли атаковать. Мы смотрели на них с открытым ртом — на Малкома, Клаудиньо, Ловрена. Для меня это стыд. Плохой первый тайм 0:5, но во втором тайме вообще не было реакции. Ждали, сколько соперник забьёт голов», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
На данный момент «Оренбург» занимает 12-е место чемпионата. У команды в активе 9 набранных очков.