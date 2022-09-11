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21:52 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Ростова» победили «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ростова».

Ростов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» дома со счетом 4:2 обыграл московский «Спартак» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в воскресенье на «Ростов-Арене», на матче присутствовало 10 797 зрителей.

В составе победителей дублем отметился Дмитрий Полоз, забивший гол на 30-й минуте и реализовавший пенальти на 70-й. Также у «Ростова» голы забили Даниил Уткин (34) и Николай Комличенко (53).

У «Спартака» отличились Квинси Промес (24) и Александр Соболев (76).

Нападающие «Спартака» Шамар Николсон и Кейта Бальде пропустили встречу по решению тренерского штаба. Николсону диагностировано небольшое повреждение, Бальде пропустил игру из-за недомогания.

«Ростов» благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков. «Ростов» не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне — команда одержала пять побед и четырежды сыграла вничью.

«Спартак», несмотря на поражение, также поднялся в таблице — команда занимает пятое место, набрав 16 очков в девяти играх.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским «Локомотивом» 18 сентября, «Ростов» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

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