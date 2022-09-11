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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Гол Магомеда-Шапи Сулейманов помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы одержать вторую победу в сезоне

«Хапоэль» из Беэр-Шевы одержал вторую победу в новом сезоне чемпионата Израиля по футболу.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Команда в гостях переиграла «Хапоэль» из Тель-Авива со счетом 3:2.

Один из мячей в составе победителей забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

17 августа «Краснодар» объявил об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль». Соглашение рассчитано на сезон-2022/23.

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