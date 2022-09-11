Гол Магомеда-Шапи Сулейманов помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы одержать вторую победу в сезоне
«Хапоэль» из Беэр-Шевы одержал вторую победу в новом сезоне чемпионата Израиля по футболу.
Краснодар
Хапоэль Беэр-ШеваПремьер-лига: таблица и календарь
«Хапоэль» из Беэр-Шевы одержал вторую победу в новом сезоне чемпионата Израиля по футболу.
Команда в гостях переиграла «Хапоэль» из Тель-Авива со счетом 3:2.
Один из мячей в составе победителей забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
17 августа «Краснодар» объявил об аренде Магомеда-Шапи Сулейманова в «Хапоэль». Соглашение рассчитано на сезон-2022/23.