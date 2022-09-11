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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль — о матче с «Ростовом»: «Эта игра станет уроком на будущее для нас»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 9-го тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

— Сегодняшний матч станет уроком на будущее для нас. Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете, мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед.

Что до второго тайма, мы на таком уровне однозначно не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Нужно подумать и сделать из случившегося правильные выводы.

Если искать позитивные моменты, отмечу, что команда билась до конца, пыталась играть в открытый футбол. Был момент у Мелешина, когда мы могли сократить преимущество соперника. У нас молодая команда. Мы должны идти вперед, поддерживать ребят и двигаться дальше, — заявил тренер.

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