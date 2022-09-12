Ловчев — о тренере Личке: Приехал иностранец и проигрывает 0:8. Это позор городу Оренбург

«Вот человек, иностранец, приехал сюда — проигрывает 0:8. И у нас спор возник — должен ли человек в этом случае в отставку подавать. Потому что это позор.



Эта команда опозорила город Оренбург. 0:8 — это просто позор. Я считаю, это он так подготовил команду, что она 0:8 проиграла. Никто в России так не проигрывал», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».