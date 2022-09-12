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12:00 (мск), источник: Sport24

Ловчев — о тренере Личке: Приехал иностранец и проигрывает 0:8. Это позор городу Оренбург

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев высказался о поражении «Оренбурга» от «Зенита» (0:8) в 9-м туре РПЛ.

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«Оренбург» с августа 2020 года тренирует чешский специалист Марцел Личка.

«Вот человек, иностранец, приехал сюда — проигрывает 0:8. И у нас спор возник — должен ли человек в этом случае в отставку подавать. Потому что это позор.

Эта команда опозорила город Оренбург. 0:8 — это просто позор. Я считаю, это он так подготовил команду, что она 0:8 проиграла. Никто в России так не проигрывал», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Зенит
8:0
Первый тайм: 5:0
Оренбург
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