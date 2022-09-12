«Зенит» запустил очередную мощную осень. А где же расхваленный «Спартак»?

С восемью голами «Зенит» всё равно не стал главным поставщиком событий. Статус через несколько часов вырвал «Спартак», пустивший четыре от «Ростова». У Питера плюс семь после девяти туров. Отыгрывается ли такое? Вряд ли. Кажется, красно-белые выбыли из гонки. Остался ЦСКА. И, возможно, «Ростов». Но у последних вряд ли хватит ресурсов для ровных результатов. Ведь добавилось много матчей в Кубке, а состав по-прежнему ограничен.

Вообще, осенью с «Зенитом» происходят удивительные вещи. А именно — выход на пик. Броский старт, где можно поймать пару ничьих, и очень-очень мощные сентябрь и октябрь. Возьмём последние три сезона: 20 матчей за эти самые два месяца: 15 побед, две ничьих, три поражения. Причём именно в этот период зачастую выдаются топы — тот же «Спартак» хорошо помнит 7:1 прошлой осенью.

В этот раз запустилось продолжение истории. В начале Семак говорил о проблемах с реализацией, адаптации Кассьерры, календаре. Казалось, всё это так или иначе отразится. С реализацией действительно были сложности. Интересный факт: в девяти первых матчах РПЛ только раз команда забивала в обоих таймах. Это даже стало чем-то привычным. 45 минут (неважно, в начале или в конце) «Зенит» пробивает соперников, порой даже без моментов, а в оставшиеся превращает это в голы.

Сергей Семак | Источник: ФК «Зенит»

Но, похоже, и с этой деталью покончено. «Оренбург» закапывали в обоих таймах с почти одинаковой интенсивностью. Залетело всё. После восьмого гола даже самим стало неудобно — всё же «партнёрский клуб». Надо бы не забывать об этом. Хотя партнёрам точно столько не закатывают. Дорожат отношениями.

И самое грустное для интриги, что сейчас «Зенит» снова выходит на пик. И тому есть все предпосылки. Главное — начали забивать. В том числе нападающие. Кассьерра больше не главная опция в центр атаки, а Сергеев один раз за матч стабильно попадает в ворота. Нет травм — тоже важный индикатор. А когда на пару недель выбывает условный Клаудиньо, между прочим, один из лучших на старте, его без проблем меняют — структура продолжает работать. Вообще, бразильцы в этом сезоне в какой-то удивительной форме. Вылетел Клаудиньо, и лидером стал Вендел: 5+2 в первых девяти матчах. Для сравнения, в предыдущих 40 играх за «Зенит» в чемпионате — 5+6. Чувствуете разницу? Малком тоже творит. А Дуглас не переставал это делать.

Можно говорить глобально — уровень чемпионата упал, соперники из второй восьмёрки стали слабее, забивать проще. Отчасти это так. Но уровень самого «Зенита» остаётся плюс-минус тем же. Хотя предпосылок для обратного было достаточно.

Дуглас Сантос | Источник: ФК «Зенит»

Ведь у этого «Зенита» и правда почти нет минусов. А те, которые есть — вспомним хотя бы вратарскую линию или центр обороны — плохо идентифицируются соперниками.

Для интриги в чемпионате это ужасно. Но для самого Питера — очень хорошо.