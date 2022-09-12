Текущие события
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:00
Альмерия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
11.09
Ювентус
Салернитана
22
Футбол. Зарубежный
11.09
Бетис
Вильярреал
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.09
Ростов
Спартак
42
11.09
Зенит
Оренбург
80
11.09
Факел
Локомотив
20
11.09
Урал
Торпедо
20
10.09
Ахмат
Нижний Новгород
13
10.09
ЦСКА
Краснодар
41
10.09
Химки
Крылья Советов
00
9.09
Сочи
Динамо
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» запустил очередную мощную осень. А где же расхваленный «Спартак»?

Похоже, из конкурентов остался только ЦСКА.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК «Зенит»

С восемью голами «Зенит» всё равно не стал главным поставщиком событий. Статус через несколько часов вырвал «Спартак», пустивший четыре от «Ростова». У Питера плюс семь после девяти туров. Отыгрывается ли такое? Вряд ли. Кажется, красно-белые выбыли из гонки. Остался ЦСКА. И, возможно, «Ростов». Но у последних вряд ли хватит ресурсов для ровных результатов. Ведь добавилось много матчей в Кубке, а состав по-прежнему ограничен.

Вообще, осенью с «Зенитом» происходят удивительные вещи. А именно — выход на пик. Броский старт, где можно поймать пару ничьих, и очень-очень мощные сентябрь и октябрь. Возьмём последние три сезона: 20 матчей за эти самые два месяца: 15 побед, две ничьих, три поражения. Причём именно в этот период зачастую выдаются топы — тот же «Спартак» хорошо помнит 7:1 прошлой осенью.

В этот раз запустилось продолжение истории. В начале Семак говорил о проблемах с реализацией, адаптации Кассьерры, календаре. Казалось, всё это так или иначе отразится. С реализацией действительно были сложности. Интересный факт: в девяти первых матчах РПЛ только раз команда забивала в обоих таймах. Это даже стало чем-то привычным. 45 минут (неважно, в начале или в конце) «Зенит» пробивает соперников, порой даже без моментов, а в оставшиеся превращает это в голы.

Сергей Семак | Источник: ФК «Зенит»

Но, похоже, и с этой деталью покончено. «Оренбург» закапывали в обоих таймах с почти одинаковой интенсивностью. Залетело всё. После восьмого гола даже самим стало неудобно — всё же «партнёрский клуб». Надо бы не забывать об этом. Хотя партнёрам точно столько не закатывают. Дорожат отношениями.

И самое грустное для интриги, что сейчас «Зенит» снова выходит на пик. И тому есть все предпосылки. Главное — начали забивать. В том числе нападающие. Кассьерра больше не главная опция в центр атаки, а Сергеев один раз за матч стабильно попадает в ворота. Нет травм — тоже важный индикатор. А когда на пару недель выбывает условный Клаудиньо, между прочим, один из лучших на старте, его без проблем меняют — структура продолжает работать. Вообще, бразильцы в этом сезоне в какой-то удивительной форме. Вылетел Клаудиньо, и лидером стал Вендел: 5+2 в первых девяти матчах. Для сравнения, в предыдущих 40 играх за «Зенит» в чемпионате — 5+6. Чувствуете разницу? Малком тоже творит. А Дуглас не переставал это делать.

Можно говорить глобально — уровень чемпионата упал, соперники из второй восьмёрки стали слабее, забивать проще. Отчасти это так. Но уровень самого «Зенита» остаётся плюс-минус тем же. Хотя предпосылок для обратного было достаточно.

Дуглас Сантос | Источник: ФК «Зенит»

Ведь у этого «Зенита» и правда почти нет минусов. А те, которые есть — вспомним хотя бы вратарскую линию или центр обороны — плохо идентифицируются соперниками.

Для интриги в чемпионате это ужасно. Но для самого Питера — очень хорошо.

Дмитрий Зимин

Зенит
8:0
Первый тайм: 5:0
Оренбург
 Бокс могут убрать из Олимпиды. И снова виновата Россия
«Я почти начинаю плакать». Сказка сборной Украины закончилась
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь