Клубы РПЛ установили рекорд по количеству тренерских отставок

В сезоне-2022/2023 за девять туров чемпионата команды отправили в отставку семь тренеров. Это самое большое значение за всю историю РПЛ. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне-2013/2014, когда после восьми туров произошло шесть увольнений.

11 сентября Андрей Талалаев покинул «Ахмат». До этого «Локомотив» уволил Мартина Комппера, «Факел» — Олега Василенко, а «Химки» — Николая Писарева. Ранее химчане расстались с Сергеем Юраном. Также свои команды покинули Игорь Шалимов, возглавлявший «Урал», и Александр Бородюк, работавший в «Торпедо».