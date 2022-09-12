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12:07 (мск), источник: Sport24

«Эмоции до слез. Я был поражен». Громкая отставка в РПЛ: первое интервью Олега Василенко после ухода из «Факела»

Об открытиях, тактике и своем уходе.

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Источник: Sport24

«Факел» — самый интересный новичок РПЛ этого сезона. Яркий агрессивный стиль, тактические фишки, внятная концепция развития команды — воронежцы отличаются от привычных выходцев из Первой лиги. Те обычно стараются перекроить состав, насытить его ветеранами и весь сезон играть от обороны. Главный тренер «Факела» Олег Василенко декларировал: необязательно.

На летнее усиление состава клуб потратил всего 120 тысяч евро (по данным Transfermarkt). При этом «Факел» сохранял вертикальную концепцию игры с высоким прессингом и интенсивностью. После восьми туров «Факел» набрал четыре очка, а Василенко покинул команду и рассказал Sport24, почему так получилось.

***

— Самое яркое ваше переживание за эти 8 туров в РПЛ?

— 1:4 от ЦСКА.

— Интересный выбор.

— Это первый матч, в котором нам забили четыре мяча и мы увидели, как люди с другим уровнем исполнительского мастерства могут включаться во втором тайме. Такое включение, наверное, тяжело объяснить с физиологической точки зрения, но оно произвело на меня впечатление.

— После разгрома от другого московского клуба, «Спартака», вы сказали: «Четко понимаю, в чем нам со штабом нужно улучшаться и над чем работать. Футболисты тоже это понимают». Что имели в виду?

— Что нужно быстрее переключаться на разные фазы игры и точнее работать с мячом в простых ситуациях. Чем быстрее переключаешься, тем быстрее закрываешь игрока с мячом. За счет компактности и правильных передвижений могли доставлять мяч в финальную четверть и достигать требуемых показателей в нужных метриках.

— Про эти детали чуть позже. Как прошло расставание с «Факелом»?

— Расставание прошло по-человечески, это самое важное. Благодарен клубу, футболистам, тренерскому, медицинскому и административному штабам. Всем работникам клуба. В том числе Роману Гурамовичу (Асхабадзе, генеральному директору «Факела». — Sport24) за возможность реализовать идеи, совместную работу и незабываемый период в жизни. Сейчас главное — поддерживать команду и верить в нее. Приложить всю уникальную энергетику самых особенных болельщиков страны. Потому что «Факел» должен быть в Премьер-лиге.

— После 1:3 в Нижнем (1:3) вы говорили, что главное — не упасть духом. Как было с мотивацией и настроем команды на старте сезона?

— Все было в порядке. После каждой игры говорил ребятам: надо терпеть. Если упадешь телом, тебя поднимут, упадешь духом — затопчут. Важнейший момент в РПЛ — не сдаваться.

— В последние недели не было ощущения, что ситуация выходит из-под контроля?

— Ребята были собраны. Понимали: где-то не получается, но оставались сосредоточенными. Сейчас они должны сделать максимум для города и болельщиков.

***

— Многие в Воронеже считают ваш уход нелогичным. Да и по продвинутым метрикам «Факел» далеко не худшая команда лиги.

— Свои метрики мы начали изучать еще до начала чемпионата. Разбирали, как можем перенести эти цифры в РПЛ. Хотели не быть худшими. Говорили ребятам: если адаптируемся к скоростям и темпу, будем держать статистику по ключевым показателям — результаты пойдут вверх.

— Передачи в штрафную, пасы под удар, xG (ожидаемые голы) — как менялись цифры в этих метриках на протяжении восьми туров? Росли, падали, находились на плато?

— Шли стабильно. Единственное, что сильно менялось — допущенные моменты у своей штрафной (xGA. — Sport24) и процент отбора мячей в финальной трети. Когда готовились к РПЛ, проанализировали, как в высшей лиге играли последние три года. Потому в начале сезона наши атакующие метрики были хорошими, их нужно было сохранить.

— А в защите?

— Здесь играли роль уже индивидуальные данные. Например, нужно было просто на метр плотнее сыграть с оппонентом, чуть раньше встретить его.

Первые два тура мы просто привозили голы сами себе. После третьего перестали это делать, но иногда «засыпали» — медленно переключались в переходных фазах. Например, во время перехвата мяча соперником не всегда вовремя и правильно перестраивались, не закрывали нужные зоны. В РПЛ очень высокие скорости — игра с ЦСКА показала нам это. Мы перестали привозить и хотели улучшить этот момент с перестроениями, но на таком уровне это было сложно сделать.

— Можете разобрать на примере матча со «Спартаком»? Почему после 1:0 в первом тайме команда рассыпалась и пропустила четыре?

— При 1:2 включились и играли на половине поля соперника, оказывали давление. При потере сразу вступали в отбор, собирали подборы. На 94-й минуте нарвались на контратаку — если бы наш защитник Дашаев сделал лишний шаг к Промесу… 50 сантиметров — и гола бы не было. Четвертый мяч: «Спартак» разыграл на фланге на третьего, наш игрок не пошел за Квинси. Из-за этого линия обороны сместилась, и Рыбус остался один на дальней штанге. Небольшие задержки в переключениях решают такие эпизоды. Не допусти мы те мелкие помарки — проиграли бы 1:2. Было бы обидно, но говорили бы, что сыграли достойно.

Но мы не хотели проигрывать, и потому я заменил защитника Суслова на полузащитника Мастерного. Мы рисковали, так как хотели вытащить матч — и потому в дополнительное время пропустили два мяча.

***

— Перед началом сезона вы называли главной концепцией «Факела» принуждение соперника к ошибкам. Можно ли ее реализовать в РПЛ с таким составом?

— Другого варианта у нас не было. «Факел» два года играл в прессингующий футбол, привык так действовать. Но против всех соперников в Премьер-лиге так нельзя — потому вместо работы в верхнем блоке мы переходили в средний, оборонялись ближе к центру поля.

Раз сложилось так, что у нас самый дешевый состав в лиге, нужно было выжимать из него максимум. Задачей было отодвинуть игру от собственных ворот. Для этого есть один способ — действовать максимально активно. Парковка автобуса привела бы только к дополнительным энергозатратам наших игроков и большей напряженности у наших ворот. Но мы не могли прессинговать соперника на чужой половине поля все 90 минут, как в ФНЛ. Тут другой уровень исполнителей, скорости.

— То есть были трудности и в плане физики? Две трети голов «Факел» пропустил во втором тайме.

— Физически команда готова, вопрос в своевременности передвижений. В матчах с сильными соперниками важно не только сохранять концентрацию, но и четко работать с мячом. Мы тратили много энергии после потерь владения в простых ситуациях — приходилось сразу включаться в отбор.

— После 0:2 от «Зенита» вы ссылались на нехватку ударов со средней дистанции. За восемь туров у «Факела» ни одного гола из-за пределов штрафной. Умение забивать из ситуаций с низким голевым весом ударов — важно качество для команды, вышедшей из ФНЛ?

— Сто процентов. Мы очень мало били. На мой взгляд, мало били и в ФНЛ. Разыгрывали по шаблонам — возможно, поэтому ударов с дистанции было мало. Над этим усиленно работали летом. Показателен был спарринг в межсезонье с «Ростовом», который выиграл, забив нам два гола с 18 метров.

— «Факел» в среднем овладевает мячом в 76,7 метрах от ворота соперника (средний показатель по лиге — 75,3). При шестой по интенсивности прессинга. Насколько вы довольны его качеством?

— Я недоволен низкой линией прессинга, но мы адаптировали его под РПЛ и встречали соперника в среднем блоке. Рад, что попали в шестерку по интенсивности — но из-за того, что мы иногда не вовремя переключались на отбор, отходили чуть ниже. Отсюда — высокая цифра дистанции при овладеваниях, которая меня расстраивает. После «Спартака» были настроены на то, чтобы улучшать этот показатель.

***

— Мне показалось, работой в «Факеле» вы старались доказать: в РПЛ можно играть в современный агрессивный футбол без автобуса и при этом без серьезных вложений в состав. Идея не кажется слишком романтичной?

— Она романтична отчасти. Главное — играть без страха.

Конечно, хотелось усилиться. Если есть возможность укрепить состав, надо ею пользоваться. А если нет, то работать с тем, что имеем. Есть примеры «Ахмата» и «Крыльев Советов»: они здорово играют в вертикальный футбол. Мы в ФНЛ действовали в той же манере, и я считал: сохранить ее в РПЛ — наш шанс. А чтобы менять стиль, пришлось бы подбирать под него и других футболистов.

— Перед началом сезона вы говорили, что менять состав после выхода в РПЛ — самая ходовая для новичок стратегия — неверно. В «Факеле» почти не было игроков с опытом игры в РПЛ. Не жалеете, что выбрали такой путь?

— Кардинально поменять команду за короткую предсезонку — утопия. Можно зимой подписать двух-трех новичков, а летом точечно усилиться под РПЛ. Поменять команду полностью и сделать ее сыгранной очень сложно.

Мало игроков с опытом в РПЛ? Зато в «Факеле» много тех, кто давно играл в ФНЛ. Здесь не надо оглядываться на прошлое футболистов. Если человек готов играть в Премьер-лиге, то остается в ней, нет — уйдет.

— Как была устроена трансферная политика в «Факеле»? Многие болельщики не понимают роли Александра Самедова. Ну и странная история — именно после после вашего ухода на недефицитную позицию левого защитника подписали Игоря Калинина.

— Самедов — селекционер «Факела», помогает спортивному директору Кириллу Котову в подборе футболистов. Тот тщательнее анализирует игрока, и затем мы обсуждали его кандидатуру. Дальше Котов в переговоры с игроками и его представителями. Кирилл Николаевич проделывал большой объем работы, мы постоянно были на связи.

Что касается Калинина, мы обсуждали его кандидатуру и хотели, чтобы он присоединился к нам раньше. Когда появилась такая возможность, игрок оказался в команде.

— Ходили разговоры о ваших преемниках, но пока обязанности главного выполняет ваш помощник Дмитрий Пятибратов. Справится?

— Мы знакомы уже 14 лет. Дмитрий Анатольевич — сильный тренер, у него получится. Недавно он получил лицензию PRO. На некоторых матчах, где я не мог присутствовать, Пятибратов прекрасно справлялся.

***

— На вокзале вас провожала группа болельщиков.

— Эмоции до слез. Не ожидал, что люди приедут ночью, чтобы попрощаться. Я был поражен. Сказали друг другу спасибо, пожали руки. Вообще самые незабываемые впечатления для меня — воронежские болельщики.

Не меньше поразил звонок Валерия Георгиевича Нененко, одного из величайших людей в истории воронежского футбола (последний, кто выводил «Факел» в Высшую лигу до Василенко, в 1999-м. — Sport24). Поговорили о футболе, он озвучил по-человечески и по-спортивному правильные вещи. Приглашал в гости и вместе сходить на матч. Было очень приятно.

— После ничьей с «Динамо» вы сказали, что «Факел» может стать народной командой. Как думаете, получилось?

— Считаю, что да. Мне было удивительно, что «Факел» поддерживало так много людей по всей стране. Да и фанаты других команд тепло отзывались о «Факеле» и даже болели за нас. Наши болельщики создали невероятную атмосферу, став с командой одним целым. Эти открытость, общенародность, искренность передались многим в России — от юга до севера, от Владивостока до Калининграда.

P.S.

— Вскоре после нашего разговора «Факел» одержал первую в сезоне победу в РПЛ — обыграл дома «Локомотив» 2:0. Что чувствуете?

— Чувство радости! Мы все ждали и верили в эту победу. Ребята просто молодцы, мужики! Показали классный футбол, я очень рад. Отдельно поздравления Дмитрию Анатольевичу — молодец! Я поздравляю команду, клуб, болельщиков, весь Воронеж с прекрасным результатом. Дальше больше. Успехов во всем. Все обязательно получится!

Факел
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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