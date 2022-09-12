Юран ответил на вопрос о возвращении в «Химки»

В августе «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Если позовут (еще раз), то нет, не пойду. Я три раза входил в эту реку, но, думаю, достаточно. Перед болельщиками, перед клубом совесть чиста», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Тренировать хочется, но когда неделя-две без работы, остываешь. На третью неделю начинает “колбасить”, не хватает этого адреналина. Есть разговоры о клубах РПЛ, но не доходило до конкретного (предложения). Да, есть интерес», — добавил он.