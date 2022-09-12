Юран ответил на вопрос о возвращении в «Химки»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что больше не вернется на пост главного тренера подмосковного футбольного клуба.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что больше не вернется на пост главного тренера подмосковного футбольного клуба.
В августе «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера, контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Если позовут (еще раз), то нет, не пойду. Я три раза входил в эту реку, но, думаю, достаточно. Перед болельщиками, перед клубом совесть чиста», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Тренировать хочется, но когда неделя-две без работы, остываешь. На третью неделю начинает “колбасить”, не хватает этого адреналина. Есть разговоры о клубах РПЛ, но не доходило до конкретного (предложения). Да, есть интерес», — добавил он.
Юран возглавил «Химки» в феврале этого года, подписав контракт на полтора года. Для 53-летнего специалиста это был третий приход в клуб после 2008 и 2020 годов. В первый приход Юран помог «Химкам» сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России, во второй — завоевать путевку в РПЛ и дойти до финала Кубка России.