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18:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юран ответил на вопрос о возвращении в «Химки»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что больше не вернется на пост главного тренера подмосковного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В августе «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера, контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Если позовут (еще раз), то нет, не пойду. Я три раза входил в эту реку, но, думаю, достаточно. Перед болельщиками, перед клубом совесть чиста», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Тренировать хочется, но когда неделя-две без работы, остываешь. На третью неделю начинает “колбасить”, не хватает этого адреналина. Есть разговоры о клубах РПЛ, но не доходило до конкретного (предложения). Да, есть интерес», — добавил он.

Юран возглавил «Химки» в феврале этого года, подписав контракт на полтора года. Для 53-летнего специалиста это был третий приход в клуб после 2008 и 2020 годов. В первый приход Юран помог «Химкам» сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России, во второй — завоевать путевку в РПЛ и дойти до финала Кубка России.

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