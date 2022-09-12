«Зенит» в декабре проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
Агент экс-форвард «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал о предстоящем матче между иранским и российским клубами.
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Агент экс-форвард «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал о предстоящем матче между иранским и российским клубами.
«Россия и Иран — братья. Недавно президент иранского “Сепахана” заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет “Зенит”. Петербургский клуб сыграет с молодежкой “Сепахана” из города Исфахан», — сказал Хагитали в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«Зенит» уже ранее сотрудничал с «Сепаханом». В мае делегация петербургского клуба побывала в Иране, где тренеры академии проводили совместные практические занятия с тренерами «Сепахана».