«Зенит» в декабре проведет товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»

«Россия и Иран — братья. Недавно президент иранского “Сепахана” заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет “Зенит”. Петербургский клуб сыграет с молодежкой “Сепахана” из города Исфахан», — сказал Хагитали в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.