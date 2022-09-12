Клубы РПЛ проголосовали за перенос двух туров группового этапа Кубка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Команды Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за перенос двух последних туров группового этапа Фонбет — Кубка России на общем собрании клубов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лиги.

Изначально матчи пятого и шестого туров группового этапа «пути РПЛ» Кубка России должны были пройти с 8-го по 10-е и с 18-го по 20 ноября соответственно. Однако клубы приняли решение перенести эти встречи из-за игр национальной команды в ноябре и в целях продления осенней части сезона. Новые даты проведения матчей группового этапа Кубка России будут объявлены позднее.

В ноябре национальная команда должна провести две товарищеские встречи — против сборных Боснии и Герцеговины и Ирана. Матч с боснийцами пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурге, дата проведения игры с иранцами пока не утверждена. 24 сентября сборная России проведет первый матч с ноября 2021 года — в Бишкеке со сборной Киргизии.