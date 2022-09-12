«Спартак» еще вернется. Провал в Ростове-на-Дону легко объяснить
Травмы и до этого мешали Абаскалю, но в последнем матче ситуация дошла до абсурда.
Травмы и до этого мешали Абаскалю, но в последнем матче ситуация дошла до абсурда.
У «Спартака» проблемы. После яркого начала сезона и иллюзии борьбы за первое место на красно-белых обрушилась череда неудач. В четырёх турах РПЛ у команды Гильермо Абаскаля три поражения. И если матч с «Динамо» не был похож на провал, а проигрыш «Зениту» был вполне прогнозируем, то фиаско против «Ростова» заставило многих болельщиков подумать, что недавние победы были всего лишь вспышкой. Но это не совсем так.
В данный момент тренер «Спартака» не может рассчитывать на четверых футболистов:
Эти потери сильно ударили по полузащите. Мозес, Литвинов, и Перейра на старте сезона были железными футболистами стартового состава. И если нигериец получил тяжёлую травму ещё в начале августа и «Спартак» уже привык играть без него, то Литвинов и Перейра сломались в одном матче — с «Зенитом». К такому удару невозможно подготовиться.
Следствие потерь — новая связка в полузащите, которой явно не хватает баланса. В привычном сочетании Наиль Умяров мог рассчитывать на подстраховку Перейры, который играет практически везде и зачастую подчищает за партнёрами. А в матче с «Ростовом» рядом оказался Даниил Денисов, который в предыдущих матчах в основном играл на правом фланге обороны.
Вообще, матч с «Ростовом» стал апофеозом кадровых проблем «Спартака». Просто посмотрите на замены, которые сделал Абаскаль:
То есть в момент, когда нужно было нестись в атаку, Абаскаль смог выпустить только совсем молодого форварда. Где были остальные? Шамар Николсон не попал в заявку из-за небольшого повреждения, а Кейта Бальде — из-за недомогания. Аномальная картина.
Хорошая новость для «Спартака»: на следующей неделе стартует пауза на международные матчи. Лучше могло быть, только если бы это случилось сейчас или вообще до матча с «Ростовом». В ближайшие дни красно-белых ждут ещё два испытания: «Факел» в Кубке России и «Локомотив» в РПЛ. Не самые приятные, но и не самые страшные соперники в условиях кризиса. Особенно учитывая, что «Спартак» оба матча проведёт дома.
Зато после матчей с «Факелом» и «Локомотивом» у Абаскаля будет две недели, чтобы привести команду в чувство. В строй вернутся Литвинов и Зиньковский, в атаке можно будет рассчитывать на Николсона и Бальде, который должен набрать форму.
После паузы на сборные «Спартак» поедет в Нижний Новгород и примет «Крылья Советов». Если Абаскаль и компания выжмут всю пользу из перерыва, то к дерби с ЦСКА, которое состоится 16 октября, подойдут точно не в статусе аутсайдера.
Автор: Михаил Рождественский